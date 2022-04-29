經濟委員會立委諸公正在考慮修訂「多層次傳銷管理法」，台灣從事多層次傳銷的人員和其買家為數眾多，影響庶民深遠，所以政府為維護市場秩序才訂有「多層次傳銷管理法」，其中第一條總則：「為健全多層次傳銷之交易秩序，保護傳銷商，特別制定本法。」顯然一開始立法時「保護人民」並沒有明定在總則裡面，建議修法時應該明白納入。

修法的另外一個爭議點就是傳銷事業究竟是採取報備制或許可制，報備制是一家公司若想要利用傳直銷來銷售商品，就準備表件向主管機關公平會申請報備，通常只要資料齊全，沒有理由不放行。許可制同樣需要準備表件向公平會申請，但由於是許可制，現在公平會多了一份責任，必須嚴格審查傳直銷公司的成立，責任加重。且既然是事先許可，以事後公平會可能會有審查不周之嫌，會加重公平會的責任，所以公平會對改為許可制並不那麼積極。

傳直銷目前有一個協會和一個公會（會員很多重複），公會主張改為許可制，協會主張維持原來的報備制，協會所持理由不外乎有：

一、台灣是自由經濟，不應事事管制許可（但不要忘了很多產業都是要事先申請許可的，事實上報備制只是很少數）。

二、時常舉中國大陸和越南許可制失敗的例子（但從不舉南韓和馬來西亞許可制成功的例子）。

三、將報備制改為許可制大費周章，還引發新的衝突，甚且耗費大量社會成本（不過就是幾個簡單的條文修改，何來耗費大量的社會成本，而且衝突根本是圈子內互鬥而已）。

四、如果報備制真得導致很多的騙人騙錢的傳直銷，為何都不見媒體報導，所以見證報備制的成功（因為被騙的很多是小老百姓，且無法串連，哭訴無門）。

五、只要修法加重罰則即可，就可遏止非法，不需改為許可制（政府立場通常是「報備不等於合法、報備不等於許可」，小老百姓即使看到報備名單也不敢相信，無助產業發展。不過加重罰則倒是需要）。

六、現行所存在的多數違法吸金公司本來就不會向公平會報備，未來又怎麼可能期待它們會向公平會申請許可（的確，但未來不在許可的名單內的公司消費者絕不應該買單，現在則是模擬兩可，許可制對消費者絕對有利）。

七、這樣的許可制只會把整個產業關入牢籠，使產業整體活力喪失，無法透過彼此的競爭去爭取客戶和消費族群的喜愛（應該是把詐騙的傳直銷關入牢籠，使詐騙的傳直銷活力消失而已吧）。

八、許可制所帶來的行政程序繁瑣與不便、經營效率的急遽降低與墊高的經營成本（實在看不出許可制和這些有何關係，或許要準備的文件多一些，但經營效率和許可制何干）。

九、違反台灣本地價值理念，還可能傷害產業未來發展（同樣的，甚麼是台灣本地價值？許可制是如何違反台灣本地價值？會傷害的只是那些想便宜行事的業者吧）。

就老百姓和正派傳直銷從業人員的立場就是，如果正派合法經營，何須害怕將報備制改為許可制。許可制是只有被許可才合法，也賦予政府一定的責任，更能保護消費者。或許這會增加政府和傳銷商的一些行政成本，但萬事莫如保護老百姓免受不良的傳銷商詐騙為重要。（作者為國立台北商業大學前校長）

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