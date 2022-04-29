網紅阿翰的一支「九天玄女」影片最近爆紅，在片中阿翰化身算命阿姨「廖麗芳」，將算命師口音、談吐和舉止模仿得相當傳神，沒想卻引起兩派人士大論戰。

一方認為此橋段「有醜化台語之嫌」，把｢台灣國語｣歸罪於當初國民黨強迫台灣人學華語、講華語，不講要被罰而導致的口音，現在還要進一步加以醜化；另方卻認為這也是表演藝術的一種，表演者關照到民眾生活的小細節，而這些正是我們的日常。

表演受不受歡迎，收視好壞即可見真章，觀眾不喜歡的，敲鑼打鼓都沒人看，52頻道原本收視亮麗，換台之後卻收視墊底且錯誤百出，這怎麼說呢？

前者認為的｢男扮女裝｣、｢腔調模仿｣如果不宜，當初｢陽婆婆｣、「董月花｣、「全民大悶鍋｣...不也名譟一時？被模仿的黨政軍要，也沒任何人出來表示意見。主要是，表演主題若無傷到被模仿的當事人，表演內容也沒有暴露、猥褻、語帶穢語，何妨就讓市場機制來決定吧！否則真如後者所說的，｢當一個人把心關起來的時候就會處處刁鑽，覺得什麼事情都是歧視｣。

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