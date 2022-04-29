馬來西亞一名男子因為攜帶毒品進入新加坡，日前經星國法院處以絞刑。

本案當時引起人權組織和國際媒體的關注，馬來西亞首相甚至以私人身分致電新加坡總理李顯龍求情，人權團體更以「智商不足」為其辯護，不過法院認定該男子並非智障，犯案時並沒有失去判斷是非對錯的能力，駁回其母最後一次上訴的機會。而在聽證會結束後，與家人緊握雙手，現場更響起「媽！」的慘叫聲，最終仍以絞刑伏法。

這就是新加坡的法律、新加坡的執法精神，不會因為是｢精神病｣、｢尚可教化｣而予以輕放；1993年美國少年塗抹汽車遭罰鞭刑，引起全美大譁，包括總統柯林頓及20多名參議員聯名要求新加坡政府從寬處理，並以阻止WTO會議在新加坡舉行威脅；而星國政府的回答是，美國應該要多關注國內的社會問題，並不是告訴其他國家該怎麼做。

回頭看看看台灣！被判死刑很難，執行死刑更難，詐騙集團在國外犯法，被抓後再怎麼樣都要回台受審；對內如此，逢美更是矮上半截，1957年駐台美軍雷諾槍殺台灣人劉自然，最後美國軍事法庭卻以「罪嫌證據不足」為由，宣判雷諾無罪釋放。

星國總統不為關說所動，台灣立法院可以干預國務機要費、總統也可以頒發特赦令，兩相比較，台灣犯罪顯然幸福得多。

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