今年是兩岸達成九二共識30週年的歷史時刻,而今天4月29日是根據九二共識舉行辜汪會談29週年的日子。1992年11月16日兩岸兩會(海基會與海協會)透過交換信函方式,對一個中國原則表述方式達成共識,這個共識對兩岸難解的政治僵局起了一個解套的作用,兩岸才能在這個基礎上,決定召開兩岸分隔40餘年後第一次官方授權的協商,1993年4月27至29日在第三地新加坡舉行了海基會與海協會的協商,分別由兩會負責人辜振甫及汪道涵領銜簽署協議,一般通稱此為「辜汪會談」。

事實上,在11月共識達成前,兩會曾於10月底在香港會談,當時雙方各提出五個表述方案,但互不接受,我方陸委會及海基會高層漏夜研商,依據1992年8月1日國統會通過「關於一個中國的涵意」的精神,又再提三個方案,對方未置可否即返回北京,而我方團隊仍留在香港數日,希望有轉機,可惜未成,也就是說「九二會談」是失敗無共識的,因此2016年5月20日蔡英文在就職演說時提及「九二會談的歷史事實」,但陸方並不認同,認為應該是「九二共識的歷史事實」,因為會談並無共識。

1992年陸方返回大陸考慮後,先以電話通知願意接受其中一案,於是11月雙方互換信函,陸方對我方去函表示「尊重與接受」,並提出相對表述,而雙方表述內容都很長,我方約有八十四字,陸方則有七十四字,當時台灣媒體將之濃縮,為「一個中國,各自表述」與「一個中國,各說各話」,這兩種方式雖非原文,但已把其精髓精簡表達,而後來各界逐漸的均採用前者。陸方當時未置可否,1993年新加坡「辜汪會談」及1998年上海「辜汪會晤」都是在這個基礎上進行的。

這個共識當時並無「九二共識」一詞。「九二共識」一詞出現是在2000年4月間,當年台灣大選,民進黨陳水扁勝出,由於民進黨的台獨主張,很難接受一個中國的說法,於是當時陸委會主委蘇起將之用達成共識之年度命名,稱之為九二共識,避開敏感的政治意涵,可以說是善意的「戰略性模糊」。陸方對此命名亦未表意見,2001年辜汪會談八週年,國台辦張銘清局長談話首次使用九二共識,2005年連胡會(連戰與胡錦濤)達成五項共識,其中第一點是「促進兩岸在九二共識基礎上儘速恢復平等協商」,這是兩岸首次共同使用此名詞。

關於共識雙方表述的內容,當時台灣媒體多已全文刊載,而2002年國家政策研究基金會,由蘇起及鄭安國主編出版的「一個中國,各自表述」共識的史實一書中,甚至把雙方來往函件、新聞稿及媒體報導均原件照相製版刊載。其中我方的表述全文為「在海峽兩岸共同努力謀求國家統一的過程中,雙方雖均堅持一個中國的原則,但對於一個中國的涵義,認知各有不同。惟鑑於兩岸民間交流日益頻繁,為保障兩岸人民權益,對於文書查證,應加以妥善解決。」其中「雙方雖均堅持一個中國的原則,但對於一個中國的涵義,認知各有不同」的精神實即一個中國各自表述。大陸方面,2008年3月26日中國國家主席胡錦濤與美國小布希總統通電話,隨後大陸新華社發布新聞稿,指胡表示:The Chinese Mainland and Taiwan should restore consultation and talks on “the basis of 1992 consensus” which sees both sides recognize there is only one China, but agree to differ on its definition.這顯然就是各自表述的意思。

九二共識最大的功能是兩岸擱置政治爭議,各自表述各有台階可下,可以務實展開協商,解決問題,爭取權益。2008年至2016年兩岸協商了11次,簽了23項協議,多為經貿議題,但也有政治意涵的「共同打擊犯罪及司法互助協議」,對於兩岸社會治安產生效益。在經貿議題方面,2010年簽署的「經濟合作架構協議」(ECFA),雖然事前民進黨極力反對,然而如今他們執政六年了,卻從不敢廢除,主管部門甚至希望對方不要取消,因為這個協議執行以來,確確實實為台灣出口大陸產品節省了八十億美元的關稅。

民進黨也指責九二共識賣台,但是實際情況是1992迄今30年,中華民國仍然存在,並進行了七次總統大選,而且民進黨還當選了四次,如果台灣賣了,如何能進行大選。

2008年5月馬英九當選,海基會即去函海協會,建議恢復兩岸協商,兩岸捨棄第三地協商模式,改為輪流在台灣與大陸安排協商,在台灣協商時,若提及九二共識我方總會以「九二共識,一中各表」完整表達,陸方也從未提出異議,即便在大陸協商,我記得一次經濟議題的協商,雙方事先溝通不談政治議題,但地主方先發言,也許無意提及九二共識,輪到我回應時,我當然也自然的表達了「九二共識,一中各表」,可見當時這樣的表達,雙方並不在意。

回顧自1949年兩岸分隔以來的七十餘年,2018~2016年應該是兩岸關係最好的一段時間。兩岸在有互信的情況下交流,有海基海協的協商談判,陸委會與國台辦也建立溝通管道,可以避免誤判,簽了23項協議,生效了19項,每項協議的主管機關也都有溝通管道,電話、傳真甚至見面都可溝通,例如共打協議,雙方的刑事局都能直接溝通,又如ECFA協議,雙方的經濟部、商務部亦常交換意見,有些協議內容較廣泛,甚至有多個溝通管道,例如金融協議之下就有銀行、保險、證券等主管機關的溝通聯繫,總加起來,兩岸應該有三十個以上溝通管道,而2015年11月兩岸領導人還在新加坡會面,直接交換意見,可見兩岸關係的融洽。其實當時的作為目的是維持兩岸和平穩定,但我們也沒忘了與美國盟友的溝通,當時馬總統還說我們不會讓美國震驚(Surprise),持續軍購加強國防,有限制條件下開放美牛,還被當時在野黨遊行抗議等等。

在兩岸關係和諧情況下,兩岸也外交休兵,我們展開了一些國際活動空間,例如以觀察員身分參加了世界衛生大會(WHA),也參加了國際民航組織大會(ICAO),在代表名稱上,折衷妥協採用中華台北(Chinese Taipei),在野黨當時還指責是喪權辱國,可是2016年5月20日蔡英文就職,5月初WHA邀請函是發給馬政府的衛福部長蔣丙煌,後來5月23日衛福部長林奏延代表出席WHA,也是沿用Chinese Taipei。

蔡政府說九二共識歷史已經翻了一頁,但並不是所有歷史都能翻頁的,大陸對九二共識是認真的,他們認為該共識表面上沒有一個中國四個字,已是他們的底線,所以歷次習近平、李克強講話都會再提九二共識,今年三月李克強在人大又再次提及。

國際友人新加坡總理李顯龍2021年8月說「九二共識是兩岸維持關係與展開合作的可行方法,制定替代表述非常困難」,美國在台協會(AIT)前處長包道格2021年9月也說如果不認九二共識,「須提出能處理與大陸關係的務實方法」。蔡政府如果認為已經翻篇,那就請提出一個解方,打破僵局。中國的成長茁壯太過快速,GDP及軍事經費都在台灣的22-23倍間,時間對台並不利,我們人民只要求兩岸能够和平,解決政治問題,避免軍事衝突。(作者為海峽兩岸經貿文化交流協會會長)

