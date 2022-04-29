5月20日至24日，美國總統拜登將展開任內首次亞洲之行，首站與韓國新任總統尹錫悅會晤，隨後將赴日本會見首相岸田文雄，並在東京與「四方安全對話」（Quad）另兩個成員澳洲、印度領導人會面。不難預判，拜登此訪並不會在政治、軍事層面釋出新訊號，就「印太經濟架構」尋求共識才是重點。

之所以說拜登亞洲之行重點不在政治、軍事，主要是因為透過民主黨政府上台1年來的外交穿梭，無論是美日韓，還是美日印澳，均在區域戰略層面形成了基本共識，那就是採取一致性、協調性措施，共同因應中國大陸崛起以及挑戰國際和區域秩序的行為。簡言之，「政治抗中」和「軍事遏中」已經成為美國印太伙伴的首要共識及核心戰略，而上述傾向隨著「親美遠中」色彩鮮明的尹錫悅贏得韓國總統選舉，而更加明朗。

白宮發言人莎琪近日表示，拜登下月前往亞洲出席四方會談時，將重申美國基於《台灣關係法》的對台政策不變。從白宮表態可以初步預判，屆時「維護台海和平穩定」的表述，將很大機率出現美韓、美日以及四方領袖會談的聲明之中。

除此之外，南海自由航行、北京擴張性對外作為（如與索羅門群島安全合作）以及大陸內部人權問題，都很有可能被端上拜登亞洲行的檯面。過去，由於亞太國家在美中之間反覆權衡，上述議題很難在美方主導的雙邊、多邊外交場合提出，但正因為近年來區域情勢的變化，再加上美方的全力協調，幾乎不會再有異議。

因此，拜登此行的重點任務，將是在印太鞏固「政治抗中」的成果基礎上，進一步打出「經濟抗中牌」，在中國周邊布下「印太經濟架構」的綿密大網。美方之所以急於推動「印太經濟架構」並信心滿滿，主要有兩個層面的原因：首先是該倡議已經獲得印太區域盟友、重要友邦的正面回應，除了日本早已表態支持外，尹錫悅有意改變原有韓國對中國的經濟依賴，傾向美方主導的「印太經濟架構」也在情理之中，即便是最看重與北京關係的新加坡總理李顯龍，也在上個月當面向華府表達了參與「印太經濟架構」的積極意向。

另一個原因是俄烏戰爭背景下，拜登政府若想在印太建立「抗中統一戰線」，以「反俄挺烏」為名並非有效策略，相比之下「印太經濟架構」較能顧及印度、東協的感受，避免因對俄羅斯的態度不同而產生尷尬。很明顯，美方以俄烏戰爭成功遊說了歐陸各國增加對北京的警惕，但相同理由若放諸印太，固然可以贏得日、韓認同與響應，卻很可能在印度、東協踢到鐵板。因此，若「印太經濟架構」同時得到印度、東協認可，美國就有望找到RCEP、CPTPP以外制衡中國經濟的替代方案。

拜登的亞洲首秀或定調為「印太經濟架構」的開幕之旅。但正所謂「一個巴掌拍不響」，區域國家的戰略選擇根本上還要基於對中美經貿連結的理性評估。在疫情延燒之下，最新北京政治局會議提出要「積極回應外資企業來華營商便利等訴求，穩住外貿外資基本盤」，想必是從內部政策層面對拜登「經濟抗中牌」的回應。（作者為智庫研究員）