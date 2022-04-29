俄烏戰爭標誌了後冷戰時代的結束，冷戰後的世界秩序瓦解，解釋後冷戰時代世界格局的理論也出現瓶頸。冷戰結束，解釋世界局勢發展基本上有三大理論，分別是文明衝突論、歷史終結論以及全球化。俄烏戰爭的爆發、世界局勢的發展以及可預見的未來，都曝露上述三項理論無法解釋的窘境，要觀察與解釋後冷戰結束後的世局變化，還需要新的視角與理論。

冷戰結束象徵共產主義與資本主義的意識形態鬥爭告一結束，但世界並不會因此萬世太平，美國學者杭亭頓認為文明之間的摩擦與衝突將取而代之，成為國際政治中一大不穩定因素。特別是在不同文明的斷層帶，最容易出現衝突或戰爭。而2001年的911恐怖攻擊事件似乎證實了他的觀點，一時之間，文明衝突論成為解釋後冷戰國際政治的顯學。

但是根據杭亭頓自己對於烏克蘭的研究，他注意到烏克蘭東西部言語與族裔的差異，但是基本上烏克蘭與俄羅斯還是屬於同一民族、同一文化。以他的標準判斷，他不認為兩國會發生戰爭，因為世界上也有多族裔、多語言的國家如比利時、瑞士、加拿大，很難想像會發生內戰或鄰國軍事干預。俄烏衝突甚至台海緊張都很難用文明衝突去解釋。

所謂歷史終結論是日裔美國政治學者法蘭西斯‧福山提出，他認為冷戰結束，共產主義國家一一瓦解，代表西方自由民主制度的勝利，人類歷史來到文明發展的最高階段。但是，冷戰結束後，許多前共產主義國家的轉型並不成功，多少帶有威權主義的影子和腐敗的問題，離真正的憲政民主還有一段距離，這次戰爭的主角俄羅斯與烏克蘭也都有這樣的問題。而西方老牌民主國家也由於無能解決全球化所帶來的分配與社會問題，出現民粹主義與極端化的民主倒退現象。福山所高唱的民主自由勝利，越來越缺乏說服力。

俄烏戰爭爆發，西方媒體將兩個不成熟的轉型國家，根據西方利益畫分為所謂的「民主對抗專制」，賦予道德色彩來合理化支持烏克蘭。這時福山的價值又被重視，他接受英國雜誌《新政治家》（New statesman）專訪時堅稱烏克蘭將依靠「民主」贏得俄烏衝突，鼓吹西方要與「非民主國家」鬥爭，自由民主制度仍舊會贏得最後的勝利。

西方右翼媒體與政客的確希望以民主對抗專制之名召喚一場「新冷戰」，但是現實上難度相當的高。如前所述，後冷戰時代民主政治出現倒退與無力的現象，瀰漫在各種不論新舊的民主國家，很難使憂心於現實生活的一般群眾產生熱情。第二，所謂「非民主國家」也不同於冷戰時期有一套對立的意識形態，畫分勢力範圍或輸出革命。第三，即便在這場戰爭中，民主或專制與支持俄烏與否的畫分也不容易，很難說烏克蘭比俄羅斯的民主高明多少，而民主國家如印度、南非等也沒有選擇與美歐國家站在一起。沒有受邀參加美國民主峰會的新加坡卻加入制裁。甚至西方國家內部也各懷鬼胎，各自打著小算盤。

冷戰結束也象徵經濟全球化來到新的高度，經過30多年的發展，各國經貿關係千絲萬縷，水乳交融，很難想像在經貿如此互相依存的時代大國之間會發生真槍實彈的戰爭。但畢竟還是發生了，戰爭及隨之而來的制裁影響原本的供應關係與經濟效率。

全球化當前面對的最大挑戰是民族國家意識再起，以及國家安全戰略回歸傳統國土安全優先。而戰爭爆發又刺激聯盟重組，這種重組又促成了全球生產要素與商業體系的再安排。有論者認為俄烏戰爭終結了冷戰結束以來的全球化。

俄烏戰事仍在持續中，現在論斷未來世界發展趨勢也許過於草率，但是一些跡象可以看出基本底色。今日俄羅斯大膽採取軍事行動挑戰世界秩序，以及一些區域強權作壁上觀，還有相關國家趁勢放棄依賴美元，都在說明一個現象，就是美國霸權的衰微。秦失其鹿，天下共逐之。歡迎來到更加不確定的新世界。（作者為退休大學教授）