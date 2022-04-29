中國大陸近期疫情爆發，上海等多個城市都處在嚴格封控中。人流、車流幾乎是形同禁足的情形下，對實體經濟造成一定的影響。然而，就在足不出戶的物理限制下，近50歲的台灣藝人劉畊宏卻在新媒體平台上爆紅。從不足500萬的粉絲人數，短短不到1個月衝上5000萬！

出道30年的劉畊宏，是演員、歌手、主持人、作詞人，也曾是男子團體「咻比嘟嘩」的成員。多年來的螢幕形象雖然陽光正面，但知名度卻一直是不慍不火。就連去年底、今年初與妻子兩人進行的幾場直播帶貨，也成績平平。於是今年2月中，劉畊宏變換路線，改以健身直播課的「劉教練」形象出現。開始的成績也差強人意，從第1天的單日粉絲增加7千多人，到第5天逐漸增為5萬多。當然，這跟兩個月後的單日「漲粉」數百萬來說，真是小巫見大巫。

4月中，就在多個大陸城市因疫情封控而按下休息鍵的同時，劉教練直播的同時在線觀看人數超過300萬。而新的網路流行語「劉畊宏女孩」也在網路平台的熱搜中爆火！

劉畊宏以自創簡單無須器械的「毽子操」，搭配10多年前的流行歌曲──周杰倫的《本草綱目》魔性洗腦音樂，加上夫妻二人、甚至岳母齊上陣的話題感，直播逐日形成「人傳人」的火爆現象。根據大陸媒體報導，在上海方艙醫院內，也有醫護帶著隔離人員們跳起「本草綱目毽子操」，氣氛頗為活躍。而台灣媒體人陳鳳馨也在日前的網路新聞節目開場，以毽子健身操的短暫動作來振奮觀眾們的心情。

劉畊宏雖然愛好健身多年，但從歌從影30年，沒以明星藝人的身分走紅，卻以健身教練的角色爆紅。這是個從天而降的意外嗎？

在直播平台觀看健身的人群雖多，需求雖不小，但健身視頻主們爭奪流量的競爭也頗激烈。除了各地健身私教因疫情而轉入線上之外，還有全球知名的健身女神帕梅拉（Pamela Reif）也在各平台吸引流量。因此，劉畊宏現象決非偶然。除了所有成功健身視頻主的共同點：「動作編排易學、跳操時間恰當、選擇以流行音樂為背景音樂、抓住女性作為健身直播間的主群體」之外，劉畊宏現象還得力於天時、地利、人和的各種條件。

天時是即將進入夏天的4月，減肥健身旺季來臨，一般人對有氧瘦身的季節性需求提高。地利則源於大陸許多城市突然的疫情爆發，嚴格的封控使實體健身受阻，一方面增加了人群居家時間，一方面也減少了影視劇組生產新文娛節目的供給。人和則是周杰倫的背書、妻子與岳母客串的真人秀效果、平台推波助瀾製造的三次「停播烏龍」的話題。

平台數據顯示，劉畊宏直播間的女性觀眾占比78.5%，31～40歲觀眾占比59.1%。劉畊宏夫妻的恩愛人設、直播間的歡樂友好氣氛，去除了有氧運動高大上、給人遙不可及的距離感。妻子和岳母出鏡跳操時「累得半死、顏面扭曲」的畫面，與劉教練強弱鮮明的對比，也增加了觀眾的代入感，讓久未運動的人群得到安慰與激勵。

看似「無心插柳柳成蔭」的劉畊宏現象，讓人想起10年前台灣學測國文科的作文題目「自勝者強」。努力不懈、等待時機的劉畊宏，像是《道德經》裡「勝人者有力，自勝者強」的又一寫實例證：戰勝別人的人有力量，戰勝自己的人更是強者。雖然運動不是一陣風，而是貴在持之以恆，而台灣藝人劉畊宏像是一股春風，一股在大陸及華人世界展現軟實力的春風。（作者為香港中文大學金融系副教授）