在舞台劇《明星養老院》裡有一句台詞，「身為影迷，最重要的責任就是『記得』！」因為只要有影迷，明星就能在他們的記憶中永遠耀眼、永遠燦爛。尼可拉斯凱吉主演的新片《超吉任務》可說是刷新了影迷「記得」的功力，這部片太驚人了！編劇把尼可拉斯凱吉本人與他從影40年所演出的100部電影細細密密交織在一起，片中台詞與行動都能連結到凱吉過去的作品，華麗又深情，相信凱吉本尊以及他在全世界的影迷們都會為之動容。

《超吉任務》描寫事業走下坡的好萊塢大明星尼可拉斯凱吉（尼可拉斯凱吉飾）面臨債務壓力，只好接下幫影迷慶生這種不入流的工作，因為億萬富翁影迷哈維（佩德羅帕斯卡飾）會給他100萬美元作為報酬！到了派對地點，他發現這位哈維真的很愛他，而且很懂他，兩人對電影的品味相同，居然都喜歡超冷門德國恐怖默片《卡里加里博士的小屋》，瞬間成為靈魂知己，但中情局卻說哈維是危險人物，讓凱吉及他的家人捲入天大危機。

這部電影的趣味就在假中有真、真中有假，好比凱吉本人跟片中角色一樣因為太愛花錢而債台高築（據說他曾經跟李奧納多競標完整的暴龍化石，後來他以1000萬台幣得標），而且台詞經常引用過去的作品，好比哈維要他開車，凱吉說不好吧！哈維就說，可是報導說你演《驚天動地60秒》偷車賊，所有追逐戲都是親自開車上路。這類影迷專屬的趣味俯拾皆是、台詞幽默風趣，帶來無比觀影樂趣。

過去也有不少電影讓明星自己演出自己，像我很喜歡查理考夫曼編劇的《變腦》，描寫普通人進入明星約翰馬可維契大腦的怪異遭遇，劇本也是令人驚奇；但《超吉任務》又帶著更多的親切感，看著凱吉叨叨絮絮跟哈維討論他們要拍的電影不要過多的特效，要有終身難忘的角色，還要綁架嗎？雖然老套卻有票房！讓人想起凱吉21歲剛開始演電影時的佳作，包括《發暈》、《撫養亞利桑那》等，當一個明星演過票房鉅作《變臉》在全世界大紅大紫，就會漸漸忘記單純的美好，能在《超吉任務》裡重新審視過去，就在電影開頭的懸崖一跳，戲裡戲外都帶出全新的尼可拉斯凱吉。

不過這部片也挑人看，起碼必須看過1997年吳宇森執導的《變臉》，或當年迷死人的《發暈》、《遠離賭城》、《絕地任務》等，才知道這一部電影有多珍貴、對白有多爆笑，也才能體會到知己有多難尋。

算算尼可拉斯凱吉也快60歲了，歲月催人，無論多麼出名的大明星、再叱吒風雲的名人，都無法抵抗時間；《超吉任務》告訴我們，老其實不可怕，重要的是能勇敢面對自己，有勇氣放手一搏，永遠有機會開創全新局面，站回風頭浪尖！（作者為作家）