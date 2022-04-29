近日國內快篩劑需求暴增，中央防疫指揮官陳時中黔驢技窮，再度推出快篩實名制，其實就是限購令，大街小巷排隊人潮苦苦等待的景象再現；繼口罩、酒精、疫苗後，這已是台灣防疫以來第四波全民大排隊，難怪民眾說，原來指揮中心一再宣傳的各種「國家隊」，意思是「國家要你排隊」，一語道盡人民的無奈。

國內疫情猛飆，中央疫情指揮中心卻突然決定大幅放鬆防疫規範，民眾高度擔憂，因而引發快篩劑的搶購潮，不少民眾跑了2、30家藥局還買不到，而指揮中心又宣布限縮對「3+4」居隔民眾快篩試劑的提供量。對此，陳時中的解釋是防疫物資很珍貴、應撙節使用。其實大家心知肚明，就是快篩劑不夠了，所以只好減量。看看大陸和鄰近國家，快篩劑幾乎都是海量供應，早已是防疫基本配備，只有蔡政府把快篩劑當成稀珍之物，要省省地用。

寒磣至此，實在令人不解，連快篩劑都沒準備妥當，指揮中心竟敢冒然對病毒敞開大門，拿民眾的健康安全開玩笑！蔡總統聲稱已經買了1億劑，到底在哪裡？

既然快篩劑不夠，那指揮中心購買的動作就應該更積極些，此外，如果有人願意提供，自然是多多益善。偏偏陳時中的「老毛病」又犯了，跟過去台灣疫苗嚴重不足時卻力阻民間捐贈一樣，這回民眾買不到快篩劑，前衛生署長楊志良有意捐贈1千萬劑，指揮中心又是給了一個大大的釘子，直接擋下。

根據楊志良的說法，衛福部不肯接受他所捐贈的快篩劑，理由是「大陸製造」。問題是，這是歐盟認證的快篩劑，目前有100多個國家使用，楊志良強調，該品牌快篩劑「偽陰性、偽陽性不到1%，篩檢效果高」，衛福部有什麼好拒絕的？

如果說是因為大陸製造的，指揮中心就不願接受，那近日陳時中又是跟誰買了400萬劑BNT疫苗？難道簽約對象沒有包括一直被指揮中心視為「洪水猛獸」、避之唯恐不及的上海復星？這400萬劑BNT疫苗中含有220萬劑兒童及180萬劑成人疫苗，要不是眼看兒童疫苗嚴重不足、引發廣大家長的憤怒，反中到偏執的陳時中又豈會願意跟大陸代理商打交道？

其實從去年國內藥商東洋透過上海復星取得BNT新冠疫苗在台代理權卻橫遭幾撥人阻擋，已證明台灣若想採購BNT疫苗就是繞不過上海復星，陳時中到底要無聊、無情到什麼程度，才肯不再玩這種政治防疫、不把人命當人命的把戲？

快篩劑除了數量不足，還有價格過高的問題。指揮中心力助廠商以1劑300元坑了國人1年多，近日蔡英文下令每劑降為100元，一副佛心來著的模樣，但高雄市長陳其邁說，其實1劑成本只有59元，所以目前的售價還是偏高。別的國家是免費提供民眾篩檢，台灣人卻要花長時間排隊、用更貴的價格購買，有人想捐贈也不行。從本土疫苗到快篩劑，「防疫暴發戶」到底要賺多少才肯放手？（作者為作家）