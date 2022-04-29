全球三大經濟體都出現衰退危機，美國聯準會為對抗高通膨，5月將加速升息並擴大縮表，引起經濟衰退疑慮；歐洲因俄烏戰爭造成糧食與能源價格上漲，通膨嚴重；中國大陸則因疫情再起，嚴厲的封管策略造成工廠大範圍停工、物流中斷，對內需及供應鏈都造成衝擊；台灣則出現資金外流、股匯市持續下跌、消費物價高攀，消費信心降低等現象。種種不利因素堆疊下，有人憂心美國將陷入停滯性通膨，有人預言中國幾十年來的高速成長即將結束。

新基建讓中國龍再起飛

美國景氣去年在大規模注射疫苗後轉趨熱絡，物價因而上揚，今年3月CPI升至8.5%，創40多年來新高；2月核心PCE達5.4%，遠高於聯準會設定的2.0%通膨目標，3月失業率同時降至3.6%，接近歷史低點，俄烏戰爭及大陸疫情爆發進一步推升物價，聯準會因而加快升息、擴大縮表。升息通常會造成經濟衰退，這次還要大幅縮表，不利影響會更大。

歐洲經濟並不熱，新冠疫情原已推動糧價上漲，俄烏戰爭兩個當事國又都是糧食生產大國，開戰後小麥價格上漲21%，大麥上漲33%，化肥更上漲40%。更糟的是能源成本飆升、供應短缺，因而造成更嚴重的通膨。德國3月消費者物價年增率7.3%，西班牙9.8%，義大利7%、法國5.1%。由於歐洲經濟疲軟，歐洲央行對升息戒慎恐懼，將對經濟造成長期的傷害。

中國大陸今年第1季經濟成長率4.8%，雖低於全年5.5%目標值，但高於外界的預期，放在全球架構觀察並不差，但人行（央行）隨後宣布降準，代表大陸對不利的外部環境有高度的警覺。尤其3月28日上海開始「半封城」，上周停靠上海港船舶數量減少約一半，進口貨櫃在港口的平均停留時間也從4.6天上升到14天，對全球貿易與供應鏈影響重大。

禍不單行，北京26日發現70例新增病例，接連幾天新增確診數都是2位數，市政府下令對朝陽區350萬居民進行全面病毒檢測，接著可能開始大規模封鎖，形同對大陸與世界經濟的再次打擊。大陸首季經濟數據並未反映上海疫情與封城的損失，第2季才會完全反映；除了上海之外，另有數十個城市、地區因疫情而封城，大陸第2季經濟成長率勢必「繼續探底」，換句話說，第1季不好，第2季會更糟。

美國通膨可控不必悲觀

過去兩年台灣經濟表現亮麗，3月出口規模達435億美元，再創歷史單月新高，出口年增率21.3%，連續21紅，成為史上第二的正成長周期，如今面對不利的外部環境，經濟部長王美花依然樂觀，認為不論是俄烏戰爭或中國大陸封城，「對台灣的影響相對比較少」。王美花顯然忽略了第1季出現的三個警訊：企業利潤、資本外流、供應鏈斷鏈。

台灣企業利潤因俄烏戰爭推升進口成本，已受到一次影響，上海新一波疫情造成生產中斷，長三角是台灣資訊通訊科技產業訂單主要來源地，生產中斷對台灣企業獲利影響重大。各種不利外部環境下，台灣3月資本淨流出達94億美元，新台幣兌美元匯率因而重挫，今年以來走貶5.8%，成為亞洲表現第二差貨幣，對企業獲利也會造成影響。

不過，美國今年的通膨與1979至1980年的通膨性質不同。40年前企業、勞工和消費者都相信高通膨將持續多年，人人提高價格，因為料定別人也會提高，通膨變得「自我延續」。今年沒有人認為通膨會延續，利率升高後，供給與需求將會找到平衡點，價格就會穩定下來。

大陸認真面對經濟下滑問題，大陸國家主席習近平4月26日主持中央財經會議，決定全面加強基礎設施建設，包括新高速鐵路計畫，新礦場和現有礦場規模擴大，新一代超算、雲計算、人工智慧平台、寬頻基礎網路等設施，城市基礎設施建設、發展市域（郊）鐵路和城市軌道交通，加強智慧道路、智慧電源、智慧公交等智慧基礎設施建設等，投資規模驚人。

全球經濟充滿挑戰，但美國通膨可控，新基建將帶動中國龍再次起飛，雖危機四伏，但不必悲觀。