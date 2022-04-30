蔣宋美齡於1958年訪美，在電視新聞中有記者問，美國若以原子武器轟炸中國，中國人民將有何反應？蔣宋美齡駭人聽聞地答稱「將再歡迎美軍之動用原子武器」。

1963年9月6-13日，蔣經國訪問美國。蔣經國居然在好幾個場合都提出攻擊中國大陸核武設施的議題。他在與甘迺迪總統面晤的前一天，曾造訪美國特務機構CIA總部，還在該總部參加空襲中國大陸核武設施可能性的討論。隨後，在曾任中情局台北站站長克萊恩與繼任者尼爾森（Wilfiam Nelson）的陪同下，拜訪國家安全助理邦迪 （McGeorge Bundy），商討攻擊中國大陸，包括突襲大陸核武設施的可能行動計畫，並建議美國只需對突擊行動提供運輸與技術協助即可。

雖然邦迪贊同此舉將削弱中國，但他也忠告此一計畫可能促使北京與莫斯科的重新結盟或引發重大衝突，故此事需更詳盡的研究。9月11日，蔣經國拜會甘迺迪總統，二人曾討論派遣突擊隊打擊中國大陸核設施一事，唯甘迺迪疑慮計畫的可行性，並恐重蹈古巴豬灣事件（Bay of Pigs operation）的覆轍，盼計畫務必符合實際。

1963年11月11日，甘迺迪遇刺身亡，詹森（Lyndon B. Johnson）就任總統，詹森政府內部繼續展開激烈辯論。1964年4月中旬，國務院院官員Robert Johnson在其所撰極機密的報告中，也曾提出由美國發動非核武的空中攻擊，由台灣當局發動空中攻擊，由潛伏在中國內的部隊發動地面攻擊，或由台灣當局空降突擊隊襲擊中國大陸核武設施等4種方案。

唯Johnson之分析亦坦承，由於美國情報不足，無法確認所有相關目標，故此舉也許僅能將中國取得核武速度延遲4、5年，但反而更強化北京發展核武的決心，甚至也可能引發中國的報復。後來，因美國國內外的情勢改變，詹森政府避免與中國直接發生軍事衝突，美國摧毀中國核武設施的計畫方不了了之。

1965年9月20日，蔣宋美齡於華府在國務卿魯斯克（David D. Rusk）為其舉行的晚宴上，蔣宋美齡提議使用傳統武器摧毀中國大陸的原子武器，以絕後患。魯斯克答以，美國如果那樣做，中國必傾全國之力報復，以美國1億9千萬的人口，是無法對付大陸上6億人口。

此一主動策畫借美國之手，摧毀中國大陸的核武設施，相信蔣經國也自知難見天日，故其在世執政時不敢披露此事。

●蔣介石「反攻大陸」心願夢碎

1960年代，蔣介石已離開大陸十餘年了，故鄉別時容易見時難。斯時，隨侍在側的海軍侍從武官汪希苓就感受到，蔣介石心情最愉快的時候是在外島。蔣介石非常關心金馬前線，經常抽空到金門、馬祖巡視，尤其是金門，他每年至少會有一次作較久的駐留，最久一次甚至長達一個月。那時，蔣介石身體健朗如昔，神采依舊。在那裡，他神態安恬寧靜，巡視陣地防務時，也常凝視眺望隔海對岸的大陸山河。

蔣中正總統在金門巡視陣地。（徵信新聞檔案相片）

蔣中正總統在金門前線視察高砲空防。（徵信新聞檔案相片）

自金門遠眺，山形朦朧展開，在天際畫出一線曲折，蔣介石隔海看著曾經統治的江山，常常對隨待左在的汪希苓指出山際名稱，說明附近城鄉的地理位置。對於大陸，蔣介石難以忘懷，然而雖僅一峽之隔，卻又遙遠得再也無法踏上一步。

另一方面，曾統治大半個中國的年邁蔣介石，吞不下失去大陸這口氣，他念念不忘「反政大陸」，並希望能在美國的協助下，在長江以南取得一省或更多的據點。斯時，蔣介石常參加的會有中國國民黨中常會、經濟會談、軍事會談、作戰會談，及另一特別組織的「國光作業室」，該室隸屬於「國防部作戰次長室」，主要是草擬「光復大陸」的作戰計畫。

蔣介石每次參加「國光作業室」的會議，各軍總司令不是報告彈藥只夠支持一個星期，就是油料不足。每聽到這樣的報告，他總是十分光火。很顯然，沒有美國的支持，「反攻大陸」是不可能的。1964年10月16日，中國大陸在新疆羅布泊成功試爆首枚原子彈，震驚世界，也震撼蔣介石，因中共的核試使他「反攻大陸」的心願更加難以實現。

1065年7月，蔣介石親自點將籌建「中山科學研究院」和「核能研究所」，正式啟動台灣的核武計畫。接著的8 月6日，蔣介石派遣劍門號驅逐艦與「章江號」巡邏艦，載運換上解放軍制服的海上特遣部隊突襲大陸，唯兩艘軍艦均遭中共擊沉，「反攻大陸」的心願再次夢碎。

1967年，美國人宣揚武力，蔣介石應美國第7艦隊司令 Hyland的邀請，登赴在台灣東部外海的核動力航空母艦 「勇往號」，參觀火力示範表演，應邀登艦的還有蔣經國、黎玉璽、郝柏村及海陸空聯勤等各軍種司令。

●台美斷交，美國武裝力量撤出台灣

冷戰時部署在台灣的美國「屠牛士」飛彈，可攜帶相當於5萬噸黃色炸藥的核子彈頭，射程1100公里。（圖／中時檔案照，劉屏取材自加拿大空軍第一師紀念網站）

在1960-1974年間，為對付中國大陸，美國在台灣部署核子武器1961年9月，美軍太平洋第7艦隊舉行打擊中國的核戰演習，由台灣美軍車基地發射6枚「屠牛士」核導彈，準確射向中國大陸的預定目標。

1962年，美國再次針對中國大陸，舉行類似核戰演習。

1960年7月16日，蘇聯突然片面撕毀中蘇簽訂援助中國大陸的協定與合同，並撤回全部在華的蘇聯專家，中蘇關係全面破裂。

1969年3月，中蘇在照龍江中蘇邊界的珍寶島（Zhernbor Island、英文為 Daman-sky Island）發生小型軍事衝突，震驚世界。整個1960年代，中蘇關係全面對抗，甚至瀕臨戰爭邊綠。19694，尼克森（Richend M. Nixon）出任美國總統。尼克森認為由於中蘇交惡，中國大陸正在政變其對外政策，乃欲藉中國大陸的協助結束越戰。並牽制蘇聯的威脅。尼克森乃推動美國與中國大陸間的和解，於1972年2月21-28日訪問中國大陸，與中國大陸發表《上海公報》，美方聲明美國認識到台灣是中國的一部分，並「確認從台灣撤出全部美國武裝力量和軍事設施的最終目標」。

為了進一步改善中美關係，美國於1974年撤除部署在台灣的核武器、兩個中隊的F-4幽靈式戰鬥機及U-2高空偵察機。原預定與中國大陸於1975年春完成建交談判，尼克森就隨即重訪中國大陸，宣布中美建交，但因 「水門事件」，尼克森去職而暫緩。

1978年5月20日，美國總統卡特（Jimmy Carter）授權國家安全顧問布里辛斯基（Zbigniew Brzezinski）訪華，向中國表達美國反對蘇聯謀求全球或地區霸權的決心，美國實現與中國關係正常化的決心，及接受中方所提中美關係正常化三原則，即與台灣斷交、撤軍與廢約（就是美國與台灣斷絕外交關係、從台灣撤軍、廢除與台灣的「共同防禦條約」）。

1978年12月15日，美國發表與中國大陸的建交聲明，稱美國自1979年1月1日起承認「中華人民共和國」是中國的唯一合法政府。

自1979年1月1日起，美國結束與台灣的外交關係，終止與台灣間的共同防禦條約，並聲明在4個月內自台灣撤出美方餘留的軍事人員。

（作者為統一聯盟黨主席）

【戚嘉林專欄每周六刊出】