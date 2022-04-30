王煊 31歲 坐標：杭州

養老空間設計師

作為一名適老化設計師，偶然在「小組推薦」上看到適老化小組，豈有不加入的道理？

在組裡「潛水」了幾天，我意外地發現，現在年輕人，有實實在在地關注養老這件事兒。雖然那時小組還不是很活躍，只有 10 條帖子，但幾乎都是關於適老化的討論，比如適合老年人的電子產品，比如我國養老政策的科普，比如適老化家居的改造等等。

我們這一行在國內還是比較冷門的，算是養老行業裡很細分的職業，所以我挺願意和大家科普一些專業知識。我相信通過我的分享，小組裡的成員肯定會知道很多東西，他們再去跟身邊的朋友，甚至是父母去講這些東西，就是一個「點到線到面」的傳播，才會有更多人來關注當下老年人的生活。

不過實不相瞞，2019 年之前，我甚至沒聽過養老空間設計這個概念。

大學畢業後，我就開始從事空間設計，主要設計方向是商業空間，也負責過一些展館，甚至在一定程度上接觸過針對兒童的設計與殘障人士的設計，唯獨沒聽過針對老年人的設計。

我對於這個全新的概念十分好奇，就通過各個渠道去瞭解養老產業，發現這一行前景肯定是不差，而且真正做養老空間的設計師是很短缺的，我希望參與到這樣的項目裡來，就開始深耕養老空間領域。

與傳統設計不同，養老空間的設計需要很多奇奇怪怪的元素。比如傳統公寓的陽台，為了防止滲水，一定會設計一個高低差，但在養老空間，就會去掉高差。

再比如我們做設計的，有一個很重要的準則，就是不要把空間做的很滿，一定要有留白，但養老空間會把扶手貫穿整個活動空間，包括衛生間裡，淋浴的地方一定要做一些扶手。

這完全不符合當今的設計美學啊！

深入瞭解後，我才知道，通用化的設計並不適合用在養老空間裡。養老空間最重要的一個環節就是防摔到，如果房間裡有高差，老人就容易被絆著；如果衛生間有水，老人也容易滑倒。

這些都是養老空間設計的過程中，必須要考量的。聽起來很容易，但是如果把這些完全遷移到「居家適老化改造」的過程中，很難。

以我自己為例，因為適老化設計和改造，主要集中的區域還是在生活空間裡，有房間，有衛生間。但我老家在唐山，用當地話說就是山溝溝，住的是自建房，廁所在外面，這就無形增加了父母去衛生間的路程。

我媽媽今年 68 歲，膝蓋有滑膜炎，每次上廁所起身都很困難，還要依靠一下旁邊的牆。但是農村沒有自來水系統，根本沒辦法安裝馬桶，這就給適老化改造增加了很大困難。

加上老家住的都是炕，高度要比床高一些，上下床就非常不方便。我想過解決，把家裡的炕拆掉，換成床，但是父母肯定不同意啊，畢竟他們從小到大睡的都是炕，換上床又涼又不夠大。

所以受限於老年人的生活習慣，以及一些基礎的條件，適老化改造在農村任重而道遠。爸媽總覺得他們自己還沒有老，如果我給他們在家裡做扶手，他們會覺得傷自尊，「我還沒老你就去給我做這些東西？」

尤其是家裡來客人，你這東西本身就是個新奇的玩意兒，他們會問我爸媽這是幹嘛的。如果告訴別人這是扶手，我爸媽心裡也會不舒服，覺得裝了這個東西就代表自己已經老了。

所以我能做的就是在傢俱上選擇一些圓角的或者木質的，對老年人比較友好的東西，慢慢地去引導他們。

至於養老機構，則是一個居家和社區的結合。針對這些設計，我的主張就是一定要把老人進行分類，比如一個退休的老教授和我父母那些住在農村裡的農民，興趣點是完全不同的。

可能老教授喜歡寫字或看書，而農民就喜歡抽菸打牌，他們的需求是千差萬別的，所以就要滿足硬性標準的前提下，進行一些差異化設計，比如設計老年大學，打造書畫室等。

另外很重要的一點就是要把養老機構打造出家一樣的氛圍。我不能去刷白色的乳膠漆，而是要用米黃色或者貼一些壁紙，歸根結底還是要結合當地的文化特色和生活習慣。

所以究竟怎樣才是幫助父母適老化的最優解？我覺得如果你能保證長時間陪在老人身邊，或者隔幾天就去陪一陪他們的話，哪怕不做適老化改造，不去買一些適老化產品，都沒問題，只要他們開心就行了。

（《2萬年輕人，想破解2.6億老年人的「生活困境」》之二）

（楊小彤、薇薇子/後浪研究所）

（本文來源：「後浪研究所」公眾號）