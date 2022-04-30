盧溝橋事變爆發後，日本帝國揭開全面侵華戰爭，中華民國海軍當時在船艦總噸位遠不及日本海軍二十分之一，艦艇數目不及五分之一下，我忠義海軍仍奮勇投入全民族抗戰，雖然海軍在抗戰前3年所有艦艇損失殆盡，但卻湧現許多勇士國魂，膽敢和世界排名第三的日本海軍周旋，中山艦艦長薩師俊就是在這無數英烈中，平凡又耀眼的一位。

薩師俊（1896年-1938年），福建閩侯人，其祖先為蒙古色目人，元代詩人薩都剌受朝廷欽賜薩姓，遂以薩氏為姓，後來家族由山西雁門遷徙至福建，薩氏分支便在福建開枝散葉。

薩師俊自幼胸懷大志，他的叔公薩鎮冰曾為清朝北洋水師提督，是親身經歷中日甲午海戰的倖存者，由於薩家海軍家世淵源，薩師俊對海軍充滿抱負，鼓勵兄長薩師同、弟弟薩本炘報讀海軍學校，他認為「強國莫急於海防，忠勇莫大於衛國，我兄弟宜習海軍，亦我雁門武德之傳統也」。於是他就讀煙臺海軍學校，兄長進入江南水師學堂，弟弟入福州船政學堂，三兄弟畢業後都服役海軍，一門忠藎。

薩師俊為人性格倔強，但卻勇於負責，少年學習騎馬射箭，剛開始難免幾番落馬摔得體無完膚，但他卻不生懼怕，仍繼續練習，旁人看他傷勢頗劇，勸他等傷好再練，他回答說：「既習矣，習必有成」。他海軍學校畢業後，報效中華民國海軍，歷任江貞、建安兩艦副艦長，公勝、順勝、威勝、楚泰四艦艦長，薩師俊治軍嚴明，恩威並施，艦上有士官兵身體不適，一定親自慰問，下屬遭遇家庭急難，每每解囊相濟，深得基層軍心與部下擁戴，他在擔任海軍順勝號艦長時，曾率艦完成由上海航行至福建的海疆巡弋，開創我國內河炮艦海巡之先例。

1935年2月，薩師俊因治軍有方，累功升任「中山艦」第13任中校艦長，成為海軍矚目的明日之星，薩氏族人不少在海軍服役者，想透過薩師俊關係拔擢陞遷，他反倒訓斥族人：「服役海軍，必勤奮忠勇，力爭上游，依功晉級，為實至乃名歸耳。」顯示他不結黨營私、公正不阿的態度。

薩師俊抗戰犧牲前所率之「中山艦」，恰巧是他叔公薩鎮冰在1910年清朝海軍大臣的任內從日本三菱船廠訂購，其原名「永豐艦」，艦長65.8米，寬8.8米，航速13.5節，其排水量780噸，配發主副炮8門，滿員編制136人，噸位雖然不大，但在中國近代卻是赫赫有名的戰艦，該艦起先是以「永豐艦」響應孫中山先生護法運動，開赴廣州，成為孫中山所掌握的少數艦隊之一。

1922年6月16日深夜，陳炯民叛變炮轟觀音山總統府，孫中山、宋慶齡逃到珠江口永豐艦上，蔣中正聞訊趕赴護衛，登上永豐艦陪同孫中山風雨同舟經歷海上冒險55天，蔣中正險些殞命，孫、蔣二人革命情感由此艦建立，永豐艦因而聲名大噪，1925年孫中山逝世，廣東省主席胡漢民將 「永豐」艦易名為「中山」艦，以茲紀念。

1926年3月又發生著名的「中山艦事件」，催使蔣中正在中國國民黨的地位上升，國共雙方矛盾日益加劇，這些中國現代歷史事件都環繞著一代名艦「中山艦」。薩師俊榮任「中山艦」艦長，顯然深獲海軍總司令信任，被視為海軍少壯派的領袖人物。

一代名艦中山艦在沉沒長江水下59年後，現已打撈上岸，2008年10月於武漢市金口成立中山艦博物館，供世人瞻仰。（圖文：莊秉漢）

1938年7月，日軍溯長江而上進犯武漢，薩師俊奉命率中山艦從湖南岳陽開赴長江中游一帶，參加武漢保衛戰，中山艦擔任物資撤退運輸、堵截日本軍艦及佈雷任務，由於我國空軍力量薄弱，為補充武漢週邊陸地防空火力，國難當頭迫於無奈，海軍總司令部要求拆卸海軍船艦上一部分艦砲，裝置於在長江兩岸要塞，中山艦配備8門主副炮，也一視同仁要求拆卸3門大炮，安裝於江岸兩側陣地，形同老虎嘴中拔了3顆大門牙，軍人以服從為天職的薩師俊仍「慷慨解囊」，分配火炮和船艦部分兵力給岸上守軍，這也埋下中山艦最後被擊沉的一大隱憂。

10月24日，中山艦在長江金口水域進行日常巡防，9時10分，突然一陣隆隆聲傳來，一架日本偵察機在中山艦東方上空，薩師俊命令全艦以高射機關炮對日機射擊，日本偵察機逃了回去。但是，兩個小時後，又有9架日機分兩小隊出現窺伺，不過並未向中山艦投彈，由於距離過遠，中山艦也沒有開炮，他們盤旋約5分鐘就轉頭飛回去。薩師俊艦長憑著多年的作戰經驗，預感一場惡戰將一觸即發，他立即命令全艦掌握時間進行武器彈藥、儀錶板及輪機檢查，並請官士兵提前吃午飯，他自己特別穿上軍禮服以正衣冠，宣布艦上進入一級戰備，在戰前他即和幕僚私下表示，萬一中山艦有什麼意外，他將與艦共存亡。

果然，下午15時15分，6架日本水上海軍輕型轟炸機呼嘯來襲，薩師俊艦長在瞭望台發出防空號令，指揮船蛇形行走，以躲避飛機空襲，並且率艦攻擊，日機也不甘示弱在中山艦上空成一字形排列，開始對中山艦進行連番轟炸，空投的炸彈宛如傾盆雨下，江面激起浪花滔天，一顆炸彈正好落下中山艦艦尾左舷水中爆炸，使得中山艦官員艙開始灌入江水，舵機損壞轉動不靈，無線電配電板破裂電信受阻，接著第2、3顆炸彈落於右舷側水中，前後鍋爐艙進水，約3分鐘過後，鍋爐整個斷氣，更不幸的是艦首也遭中彈，燃起熊熊大火，戰鬥中，滿天彈片無情飛濺，薩師俊左腿被炸斷，右腿、左臂身受重傷，他忍著劇痛渾身是血依靠在欄杆上，神智清楚且堅毅佇立在瞭望台，他要讓全艦官兵看到艦長仍然健在，以安定軍心，鼓舞官士兵浴血再戰。

中山艦艦體不堪炮火襲擊，產生劇烈傾斜，官兵急忙放下左右兩側逃生艇準備棄艦求生，便強行要將薩師俊架離中山艦送醫治療，薩師俊不肯離艦，堅持還能指揮作戰，他大聲說：「我艦長也，艦長必與艦共存亡，且此艦為中山艦非他，乃我 總理廣州蒙難時之座艦，況我為三民主義信徒，更不能棄此革命精神象徵之中山艦。」從史料記載的這段話中，能感受到薩師俊把中山艦看得比他個人生命重要，畢竟中山艦承載國民革命的歷史榮耀，就算眾人盡可離艦求生，惟薩施俊身為中山艦一艦之長，職責與使命所在，不成功只能成仁取義，自應當與中山艦共存亡。

日軍接續炸毀中山艦砲管，讓船艦失去反擊能力，敵機開始肆無忌憚以機槍向瞭望台掃射，槍林彈雨火光四射，薩師俊軍禮服上的領章反光，反成了日機集中攻擊目標，下士陳善恆眼見日飛機機槍盡往薩艦長身體猛射，竟用自己血肉之軀撲覆薩師俊身上，想幫艦長擋下所有來襲子彈，這宛如電影情節真實上映，但最終薩師俊與下士陳善恆彈著累累，體無完膚，雙雙壯烈殉國。

副艦長呂叔奮看到艦長犧牲之慘烈，強忍悲痛，代為指揮中山艦繼續作戰，奈何船體傾斜超過40多度，保艦已無希望，只能忍痛下令棄船艦，約下午4時30分，在落日蒼茫之際，中山艦沉沒於長江金口岸，整個戰鬥歷時1小時15分鐘，中山艦共發射槍、彈砲1200發，艦上官士兵25位陣亡，23人受輕重傷，薩師俊陣亡時年42歲，屍體沉入長江底遍尋不著，沒有被打撈上來，最終與一代名艦共沉江底，國民政府晉授薩師俊為海軍上校，是抗戰陣亡軍銜最高的海軍軍官。

座落於台北市圓山忠烈祠，在大殿後方迴廊樹立12座殉國的國民革命烈士塑像，薩師俊艦長塑像身列其中。（圖文：莊秉漢）

蔣中正曾在國防部編印《薩師俊烈士傳》為其傳記封面親筆題字，薩師俊在台灣地位高崇。（圖文：莊秉漢）

政府播遷來台後，薩師俊在台灣地位高崇，蔣中正曾在國防部編印《薩師俊烈士傳》為其傳記封面親筆題字，座落於台北市圓山的忠烈祠，在大殿後方迴廊樹立12座從開國、東征、北伐、抗日到國共內戰期間殉國的國民革命烈士塑像，而薩師俊艦長塑像身列其中，以供後人緬懷﹔反觀對岸，薩師俊生前留下的照片遺物在文革時期悉數毀壞。

不過在2014年9月，中共以恢宏氣度公布《著名抗日英烈和英雄群體名錄》，將國軍將領薩師俊名列第一批300名抗日英烈，沉沒長江水下59年中山艦，現已打撈出水成立博物館，顯然薩師俊這種「與艦共存亡」的民族氣節，實已獲得兩岸人民的尊重與讚揚，昔日的炮火硝煙遠去，日本軍艦已被趕出黃浦江頭，祈願薩師俊艦長英勇事蹟永存世人心中。

（作者為臉書「我的抗戰」版主）