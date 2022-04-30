報載2022年5月1日，金門縣華僑協會、金門縣閩南文化協會將在金門華僑之家舉辦「華僑歷史與華僑文化圖片展」暨「南洋美食嘉年華」，內容精彩可期。

我對於華僑圖片展中的主題之一「僑批文化」特別感興趣，雖然不知道主辦單位將如何呈現，但我猜現場應該看不到金門僑批原件，因為這是一項圖片展，而且金門僑批似乎也不多見。

「僑批」，又稱「番批」、「銀批」，「批」者「信」也，所謂「僑批」乃專指海外華僑寄回國內家中的信件，兼有匯款的作用。2013年6月19日，「僑批檔案」入選聯合國教科文組織的《世界記憶名錄》，廣東、福建紛紛成立僑批檔案館，並陸續出版《潮汕僑批集成》（139冊）、《閩南僑批大全》（30冊）。遺憾的是，同為重要僑鄉的金門，雖亦存在大量僑批，但卻無蒐集典藏單位，更別說整理出版了（我迄今只看到唐蕙韻主編的《金門城邱家文書》公開了二、三封）。

唐振瑜導演《落番》紀錄片中的金門僑批。（作者提供）

到金門旅遊的旅客，不難在水頭金水國小、得月樓、黃輝煌洋樓、僑鄉文化展示館及其他地方看到金門出洋客的故事，以及關於僑批的趣聞介紹，不過幾乎都看不到金門僑批的原件；觀眾也只能在劇情紀錄片《落番》當中，一睹金門瓊林陳悅女士託人回覆外孫劉添傳僑批 (1958年11月29日)的片段影像。

陳長慶長篇小說《烏番叔》書影。（作者提供）

凡是僑鄉，就有出洋客，有出洋客就一定會有僑批和回批，陳長慶先生長篇小說《烏番叔》第一章就寫道去到印尼的烏番叔請人「幫忙寫一封平安信，並順信匯給春枝兩塊銀元做為生活費」，第二章也述及金門老家的春枝收到錢之後，請專門分送僑匯的「分批權仔」代回番批。這樣的描寫是非常寫實的，只可惜現實生活中以往這些金門僑批好像都消失無蹤了。

有鑑於金門僑批的銷聲匿跡，我在承辦金門縣文化局「2014金門學國際學術研討會」時，曾特地拜託泉州僑批專家黃清海先生撰寫一篇〈閩南僑批與金門學研究〉。他竭盡所能地將自己所找到的30枚金門僑批圖片（僅存批封），進行仔細的分類、整理，透過時間、地址、寄批人、收批人、批局章戳、匯款金額的分析，努力挖掘其中蘊含的珍貴歷史資訊。

在看不到金門僑批內信的情況下，感謝黃清海仍費心地引用了二封泉州僑批，信中均提及金門。其一是1937年9月28日晉江東石郭章純寄給在馬來西亞太平兒子郭燕趁的回批，說：「金門被日軍所佔了，登岸捉十六七歲女子40外人，又于（抓）壯丁100外人，帶上戰船……」；其二是1938年5月2日沙撈越古晉劉甫盈寄給他泉州南安妻子李氏的僑批，說：「日本占咱金門，現今金門男女數百渡往夷邦覓利，所于（以）金門店頭一概用金門人……」。

陳成基博士論文引述之金門僑批（陳國興藏品）。（作者提供）

僑批乃私人家書，信中所陳，其真實性並不亞於各種歷史檔案，極具文獻價值，惜如黃清海所言：「或因戰爭關係，或因人為無意識，或因自然災害等因素所致，1949年之前金門僑批遺存的並不多」。最近陳成基甫於閩南師範大學通過博士論文《從僑鄉文獻看僑匯對金門原鄉經濟文化之影響》，他所掌握到的金門僑批原件甚至還不到十封。

金門僑批何處尋？我於陳為學校長《浯江微瀾》出版前，即撰序期盼他能公開他大姑從新加坡寄給他四嬸婆的「僑批」，或者他念小學四、五年級時為四嬸婆回番信的內容。

現在，在5月1日「華僑歷史與華僑文化圖片展」開展前，我特別想藉此呼籲金門各界應該致力蒐集典藏、整理出版金門僑批，我相信目前金門民間與海外金僑手上仍擁有大量僑批，亟需政府相關部門好好研擬辦法進行普查加以徵集。（陳益源/成功大學中國文學系特聘教授）

（本文來源：《金門日報》）

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