美國4月初請領失業金人數只有16.6萬，創下自 1968 年 11 月以來新低，凸顯經濟市場就業力道強勁。即使新冠疫情仍然持續、通膨也未見放緩、俄烏戰事更是日益惡化，在過去半年內，資方每個月平均多了60萬個職缺，失業率驟降至3.6%，幾乎已經是疫情前50年的低點，拜登政府利用國際局勢壁壘對峙，轉換成對內有利的經濟復甦環境，可謂居心叵測，分明就是把自己的獲益建立在别人的損失上。

台灣也屢屢成了美國人斂財寶地，日前美國聯邦參議院議員Graham率團訪台時，公開要求台灣採購24架波音787型民用飛機，高達美金80億元（新台幣2353億）的大單。另名隨團議員Portman更是鉅細靡遺描述飛機在南卡羅來納州組裝生產，但其引擎則是在俄亥俄州製造，完全把外交場合當成其政見牛肉支票兑現的提款機，殊不知台灣航空業因受疫情影響，已是慘澹經營，美國兩位參議員基於自身選區利益，此行此言此舉已是擺明藉機勒索。

美國輸入台灣的産品，舉凡從武器（2017年迄今，美國已賣給台灣超過兩百億美元的軍火）、萊豬、疫苗、快篩劑，到現在的民用航空器都比一般市價昂貴，配合這些政客訪台，只要公開說出通關密語「深化台美關係」，蔡政府就會來者不拒、照單全收，毫不在乎台灣是否會被掏空吸乾。

台灣這片土壤肥沃的韭菜園無限量貢獻美國，台灣經濟成長率不俗民眾卻無感，只因錢潮最終是流向美國人口袋。

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