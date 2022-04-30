烏俄戰爭剛剛開打之際，一名曾在俄國從事媒體報導的獨立記者，發現在俄國當地民眾對烏俄戰爭的看法，與俄國以外民眾對這場戰事的認知，有著相當程度的差異。於是出於研究精神，她就決定一整個禮拜，都只收看收聽俄國官媒與親俄媒體提供的報導，完全不接觸烏克蘭與西方媒體的內容。結果一個星期之後，當她再次打開網路查閱外界訊息時，發現她與外界已經完全脫節，就好像身處在平行時空，見證的是一場截然不同的戰事。

這就是媒體影響力驚人的地方，也就是為什麼蔡政府在上台之後，戮力要透過 NCC 關中天、成立鏡電視並掌控媒體環境的原因。因為蔡政府深知，現在這個時代只要掌握了資訊通路與話語權，就可以掌握民意、形塑民眾認知，甚至還能透過媒體之口，寫下執政時期的歷史定位。

比方近期最高檢察署檢察總長邢泰釗的任命案，過去本就存在著政治傾向過於鮮明的爭議。他在馬英九的總統任內，從高雄地檢署檢察長被明升暗降，調派至金門高分檢檢察長，爾後又在蔡英文接任總統後，從邊疆被調回法務部政次，沒多久就高升台北地檢署檢察長，自此開始對馬英九的「三中案」窮追猛打，更被外界確立了他私人恩怨凌駕中立專業、辦藍不辦綠的風評。

因此在此次的人事任命案，國民黨立委才會以不進場投票的方式消極抵制，而民進黨則是以立法院黨團甲級動員的方式應對，最終讓邢泰釗獲 65 票同意票，順利就任最高檢察署檢察總長。可是這條背後其實爭議頗多的新聞，卻在國營電台警廣的新聞報導當中，被記者以三言兩語帶過，並巧妙地說成「邢泰釗獲得 65 票同意，全數通過」。「全數通過」這四個字，一定會讓原本不知道邢泰釗此前爭議的人，誤以為邢泰釗人望頗高，是一位朝野都贊同的人選。

在如今 NCC 主委陳耀祥遂行黨意，致力打造一個綠色媒體環境的情況下，這樣的事件或許只是冰山一角。可能有許多沒有被人察覺，而且經過篩選過濾、似是而非的報導與訊息，早就已經深入我們生活當中的各個角落，對我們的認知造成許多影響。

例如，日本政府編訂的教科書都不敘述二戰期間日軍對中國的暴行，只說日軍是「進出」中國而非「入侵」中國一樣。於是乎現在一整個世代的日本年輕人，大多都對日軍在二戰期間的所作所為一無所知。更有甚者，連日本最後是因為被原子彈轟炸而投降都不知道。這就是政府掌握話語權、主導民眾觀感與訊息接收導致的後果。

對民眾來說，這當然是一件很嚴重的侵害。但站在執政者的角度，再沒有比這樣更徹底，也更能為所欲為的統治手段了。塔綠班對年輕人的毒害在以後就會慢慢彰顯。

（作者為口譯工作者）

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