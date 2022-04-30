台灣在過去十年一直流行創業的風潮，不論民間或政府都一直鼓勵年輕人創業，不少人也都懷著一個邁向美國矽谷的夢想，也許是因為賈伯斯創立蘋果電腦公司的成功，讓創業在一時間成為全民熱潮。

根據FINDIT平台統計，從2010年至2021年3月止，台灣新創企業共計4279家（依據商業司登記排除解散、暫停營業等狀態之公司），以成立時間來觀察，2014年為新創企業設立的高峰，單一年度設立的新創企業有552家；2014年至2017年間也都維持在500家以上的水準，2018年以後則有逐年下滑的趨勢，至2020年度僅剩138家新創公司的創立。

公司創立之初通常會考慮市場環境和產品方向，這直接決定了企業的生存條件，再根據人才、資源的分布等外在因素，影響新創公司的發展，最關鍵的問題還是創業者的判斷和整合創新的能力。台灣屬於工業產業較強的國家，這是先天存在的市場環境優勢，但在品牌創造力和品牌外銷、行銷公關、市場分析等能力就相對匱乏，甚至有許多的新創產品根本沒有考慮到國際市場，變成只鎖定本土市場的限制型創業，多數創業者沒有善用台灣工業的優勢進行創新開發，國家政策的輔導也不夠精準專業，讓大多數新創企業無法正確發展。

據國內媒體調查，逾四成民眾曾想過要創業，但真正付諸行動的僅不到一半。台灣正面臨缺乏創業能量、創新發明雖多，但創業微型化、不夠國際化和缺乏知識科技內涵等創業困局。

近兩年全球經濟遭受疫情打擊，再加上新創企業的存活率不到10％的條件，成為壓跨創業夢想的最後一根稻草，讓過去十年的大創業潮急速退流行，本來懷抱創業夢的創業家開始打消創業的念頭，而思想本就傳統保守的台灣社會普遍鼓勵大家當「員工」，勞工權力意識抬頭的情況下，創業已不再是年輕人嚮往的選擇。

（作者為《卓越雜誌》總監）

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