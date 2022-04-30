華視新聞台連續3次出包，連道歉函都打錯字；接著公視台語台再度以「練肖話」、「封起來」諷刺台北市長柯文哲，為此民眾黨痛批，公廣集團淪為特定政黨側翼，這是台灣人民的悲哀。

的確，民進黨在野時疾呼「黨政軍退出媒體」，國民黨乖乖照辦；民進黨執政了，媒體型態馬上變了天，套句民眾黨的說法，執政黨透過公廣集團全力打造「側翼國家隊」，屢次透過「教育」名義，做哏圖羞辱他黨政治人物，譬如公視以諧音「韓極混」（地瓜粉）暗諷韓國瑜；2020年又創立「國際影音平台」，遭質疑替政府「大外宣」...等等。

改朝換代後，媒體立刻藍天轉綠地，但員工是否都受過專業的媒體養成訓練？是否都具有電視實務方面的素養？為什麼會誤刪近42萬筆新聞資料畫面？為什麼主播不務正業浮報動物進口價格？為什麼會接連誤報共軍攻擊新北市？大屯火山爆發？蘇貞昌變成了總統...？

總歸一句，執政黨控制下的媒體豈是一個「亂」字了得？有句俗話：「小時不讀書，長大當記者」，這句話侮蔑了記者，卻完全彰顯了目前的媒體現狀。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※