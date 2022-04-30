蔡政府執政以來，媒體亂象無日無之，前期有民視硬拔董座郭倍宏、去年藉換照關掉中天新聞台，近期鏡電視申設、華視新聞台三度出包，這幾件事情無巧不巧都有總統蔡英文核心人士插手的傳聞，蔡總統的態度格外曖昧。

2018年民進黨敗選後，一向由獨派人士掌握的民視政論節目頻頻公開放話蔡英文放棄競選連任，傳聞當時總統府祕書長陳菊出手拔掉民視董座郭倍宏，並且關掉彭文正主持的政論性節目，紛擾持續迄今。

2020年蔡總統連任成功後又傳出總統府副秘書長劉建忻「筆電被駭」事件，「關中天新聞台」消息走漏風聲，果然NCC藉換發執照，最後讓中天新聞台吹熄燈號；NCC主委陳耀祥甚至一路護航華視進駐52台黃金頻段，華視人力不足導致管理失控，接連爆出中共犯台、大屯山火山爆發假新聞事件，造成民眾恐慌。

同一時間媒體傳聞《鏡傳媒》獲「高人」指點，從平面、網路媒體進軍電視圈，與蔡總統關係密切的大選操盤手洪耀福自稱「民間人士」插手鏡電視籌設，更有吹哨人爆料「總統府發言人張惇涵太太陳璽鈞、銓敘部常務次長林文燦太太陳素麗在鏡電視擔任董事長室主任，為鏡電視取得執照立下汗馬功勞。」不知道蔡總統對自己身邊人這些明目張膽行為的報導作何感想？

近日海外華人頗具影響力的港資媒體多維新聞驚傳熄燈，母集團不敵新冠疫情衝擊固是原因之一，然而其2015年依法來台投資媒體事業，即使循規蹈矩按照台灣法律規定走，還是遭到蔡政府以有「國安疑慮」撤銷其台北雙子星得標資格，致令港媒萌生退意；而外交部次長徐斯儉對澳洲媒體訪談指涉有「國安疑慮」的黃立強案，捲入其中的向心夫婦卻在限制出境兩年後不起訴，這不能不讓人注意到蔡總統治下對媒體管控的雙重標準。

2020年8月3日英系立委蘇震清收賄遭聲押，總統蔡英文對著媒體義正嚴辭豪氣說「升官發財請走別路」，現在對於任期尾聲這些沸沸揚揚的插手媒體生死符，如何自圓其說呢？

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