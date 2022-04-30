4月29日上海首度實現本輪疫情以來的社會面清零，這意味著現有新增病例都是在封控範圍內出現，雖然後續還可能會在封控外有零星病例出現，徹底清零尚需時日，但至少已經曙光乍現。而在海峽這一端，台灣的疫情則又開始嚴重起來，已經連續破萬例，死亡病例也再次出現，這也在在說明，新冠疫情沒有邊界，只要稍有漏洞，就會引發不可估量的損失。

此次上海疫情也引起大陸內部的爭論，尤其是早期的準備不足以及不斷延長的封控期，引發大量疫情之外的次生問題，很多人也據此質疑「動態清零」的必要性，而陳時中也見縫插針的譏諷「餓死的會比病死的多」。上海的疫情應對措施固然值得檢討，但陳時中此番言論背後的動機卻也殊為可議，事實上，早在4月初台灣疫情尚不嚴重的時候，陳即提出「清零已經不可能，未來勢必會與病毒共存」，此後還預測台灣會有更大規模新增，彷彿他不是防疫指揮官，而是置身事外的觀察家。

參照世界各國的教訓，此輪Omicron疫情固然難防，但如果採取足夠的預防措施，並不會帶來指數級的病例增加，上海的教訓在前，顯然也是因為出現了防疫漏洞，而台灣在後不僅沒有引起驚醒，反而坐以待斃，還如看客一般對上海後續的糾偏行動加以譏諷，這就是防疫背後的政治意識形態問題了。而就在兩年前，民進黨政府的論調還是批評大陸防疫不力，標榜自己防疫有成，而在兩年後的今天又換了一套說辭，開始指責大陸防疫過度，自己應該與病毒共存，顯然，問題並不在於防疫政策本身。

事實上，從疫情防控角度來看，所謂的清零和共存之爭多少有些混淆了重點，因為即便是共存乃至歐美等國的「躺平」，也不是真的什麼都不做，無論是誰感染了新冠病毒，還是要脫離工作崗位回家隔離，各國政策的最大差別只是在於隔離手段的不同，大陸就是更高層級的集中隔離和封閉管理，而歐美則是居家隔離以及開放，前者要付出的代價是社會的停擺和經濟發展損失，而後者的損失則是疫情的不斷循環往復，以及鮮少被輿論注意的，大量工人和職員的脫離工作崗位，以及由此帶來的生產減量乃至停擺。

另外，疫情氾濫之後的醫療危機也無法忽視，即便是要選擇與病毒共存，那些感染新冠病毒的病患也勢必不能跟其他病患共處一室，以免引來更嚴重的傳播和次生災害，這也是新冠疫情區別於其他病毒的最大問題，這個無論哪裡都無法避免。

換言之，台灣基於意識形態考量想要與大陸的作法有所區隔，那就必須面對由此帶來的各種次生問題，任何做法都會帶來次生問題，選擇哪一種作法也都必須承擔相應的代價，但無論選擇哪個方法，都應該回歸一個終極目標，那就是確保民眾的健康和社會的正常運行。從這個角度看，無論是大陸的防疫措施，還是台灣打算要採取的作法，都只能取長補短，而不是自建範例，在疫情面前，沒有黑白之分的防控政策，只有最終的結果來做出評判。