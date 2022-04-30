關於這波疫情，10天前官方估計「4月底新增達1萬5的機率很小」，但它就是發生了。官方又估計5月5日新增達3萬7，實際數字恐怕也會更高。

以此速度攀升，5月16日新增就會破30萬，而病毒若要繼續感染更多案例，以先前統計的「接觸者平均達16人，始能一傳二（Rt值=2）」來看，必須找到將近1000萬接觸者，實已相當困難，因此新增曲線在此將會折彎下來。韓國人口是台灣2倍多，疫情高峰出現在每日新增60多萬，因此30萬這個數字並非不合理的估計。

然而以台灣的PCR檢驗量能與案例通報速度來看，很可能無法一日完成30萬例，因此在5月中上旬開始，曲線將會出現一段時間的高原形狀，反映確診量能，直到新增下降到這個閥值底下，曲線才會開始往下走。

當新增超過確診量能，會給人一個疫情好像平穩下來的錯覺，但這時中重症與死亡比例仍會持續增加，代表許多染疫黑數沒被發覺。目前死亡率雖僅不到萬分之2，這是因為染疫總數只有數萬，60歲以上族群案例只占所有案例的1成，未來還有數百萬人會被感染，而原本社交比較退縮，尤其體能虛弱者，被感染的比例將會明顯增加，屆時死亡率就會攀升。

以80歲以上族群來看，台灣目前死亡率只有0.33%，但國外打了3劑疫苗的80歲以上族群，死亡率都達1%，更不用說未打滿3劑了，因此台灣目前的高齡死亡率恐怕只是暫時現象，尤其長者第三劑施打率比起國外並不高，因此絕不能掉以輕心。

以4月28日到29日的專責病床數目變化來看，當新增1萬，病床需求約100，因此當新增30萬，是不是就需要3000張病床？如此一來，只需一、兩天現有專責床位就會占滿。當然可再徵用病床，然而其他醫療所需床位便會遭到壓縮。屆時如果專責病床不夠，只能繼續上修住院標準，甚至輕症老人家都得在家照護，這對於病程進展快速的確診者將有不利影響，也可能讓死亡率增加。

在檢測與確診方面，快篩取代PCR勢在必行，因為案例實在太多。疫調必須轉型成自主通報，確診者與接觸者的隔離與快篩也須自我約束，不可能再有他人監督。甚至連確診通報與統計都會發生困難，因為光是給予案號都是工程浩大。

學校停課標準很快就會到處被衝破，各校必須採取線上學習一段時間，家長應做好兒童照顧準備。兒童疫苗雖然已簽訂BNT，但6月開打時，疫情恐怕已經過了高峰，因此家長若十分擔心疫情，只能考慮莫德納。各行各業目前尚未因員工確診太多受到影響，但這個問題早晚會發生，尤其醫療、政府機構與高科技產業如果發生疫情，對民生運作的衝擊不容小覷。

上海這波疫情在起始幾周都沒人死亡，現在曲線已經折彎，每日卻出現幾十個死亡案例，顯見死亡數目會落後新增數目。「與病毒共存」如果是一百里，現在只走了一里路，切莫太樂觀、太早放鬆，給病毒可乘之機。（作者為醫師）