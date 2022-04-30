「認知作戰」四個字，最近經常見諸新聞媒體，因為它是民進黨政府官員常常掛在嘴邊的詞彙，而且幾乎到了隨處可用、信手捻來的地步。所謂「認知作戰」，按照蔡總統4月6日在民進黨中常會的說法，就是「多年來台灣身處認知作戰的一級戰區，境外勢力利用錯假訊息操控爭議輿論，試圖造成台灣社會的動盪。」

日前國安局長陳明通在立法院外交及國防委員會，針對國民黨立委廖婉汝質詢有關「美國會議員在拜會蔡總統時，當面提出希望台灣購買波音787客機，如此是否有以政促商疑慮？」時，陳局長竟然回以「這些東西是商業上推銷的事情，若要把這些連在一起，我就嚴重懷疑，是某一方面在搞認知作戰，國安局每天都在對抗對岸釋放出來的認知作戰。」

廖婉汝委員的質詢並非無的放矢，4月中旬美重量級國會議員訪問團來台，在拜會蔡總統時，參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）致詞時半開玩笑和幽默的說了一句：「我們希望台灣能購買波音787…是在南卡羅來納州製造的。」然而現場的傳譯卻將其翻譯成「希望說接下來我們有非常良好的成果。」

就在總統府事後公布的總統接見美議員現場全程影片下方，我們可以看到有許多回應，是對傳譯諸多口譯錯誤或省略內容的批評。吾人不忍苛責這位顯然是經驗不足，又未事先做足功課的年輕傳譯，相信他絕對不知道葛瑞姆是來自波音787的製造州。但其後總統府發布的新聞稿也未見提及此事，還是媒體主動報導，才將購機期望傳開。

年底地方政府首長選舉即將到來，我們有理由懷疑，擅於打選戰的民進黨，為了掩蓋從口罩不足、疫苗缺乏、篩劑短缺的荒唐防疫政策與措施，到斷電與限電的錯誤能源政策等種種缺失，又再次將台灣的政治氛圍帶向「抗中與仇中」，在選戰之中再度謀取政治利益。

民進黨政府官員應當拿出道德勇氣，明辨是非，為了我們的後代子孫著想；而不是僅為秉承上意而一味地朝「認知作戰」大原則靠攏。也絕對不可以「維護國家安全與利益」為藉口，將「認知作戰」無限上綱，甚至發生侵犯憲法所保障的言論自由、新聞自由等反民主現象。讓「認知作戰」簡化成「假訊息」、「媚共、舔共」以及「為敵宣傳、打擊政府威信」的代名詞，成為打擊政敵的另一種「認知作戰」。

陳明通過去曾多次將一些報導列為「認知作戰」，但卻又提不出證據。身為我國情報單位首腦，負統合協調國內各情治單位之責；所有的發言應該是一言九鼎、動見觀瞻，不應信口開河、隨意揣測。如此始能讓所有情治單位、政府官員有正道可以遵循，也才能獲得全國民眾的肯定。（作者為大學英文講師）