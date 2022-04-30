華視錯誤連環爆，日昨再爆上海確診人數高出一千倍，新任董事長鄭自隆表示傷心、無言。事隔迄今，NCC主委陳耀祥依舊將責任推得一乾二淨，閃躲政治責任的追究。只是，若從兩個角度來看陳耀祥是該去該留，答案應該很清楚。

首先，華視能擠進52台，關鍵在於陳耀祥撤照中天新聞台後，公開呼籲系統台「給公廣集團一個機會」。此話一出，多數業者被迫悉聽尊便，要說陳耀祥是華視的保證人，一點也不為過。

然而，當華視爆出連串地動山搖的假新聞後，公廣集團董事長陳郁秀請辭時，對內發出一封耐人尋味的信。她說，公廣集團的重要性大家都很清楚，「只可惜組織、設備、及部分同仁心態老舊，跟不上新興媒體轉變的速度與潮流，導致公視、華視錯誤不斷。」

如果陳郁秀所言為真，那麼，當初陳耀祥為何要讓軟硬體均跟不上潮流的新聞台進入黃金頻道？若明知如此，卻硬要內行人做外行事，背後難道沒有人謀不臧的弊端？若是被蒙在鼓裡，就更不應該了。因為，身為廣電媒體的主管機關，卻連電視台的體質好壞都搞不清，甚至傻呼呼地為其作保，這樣的主委適格嗎？

第二，面對國會要求請辭下台，陳耀祥堅稱NCC只是監理機關，因此責任不在NCC。這席話說得真好，但請問陳主委，當初護航華視進入52台的人又是誰？身為監理機關，能替受監理的對象關說嗎？如今出包，還好意思說自己是監理者，擺明是又要當神、又想扮鬼。

總的來說，華視這段時間接連犯下的錯誤，說穿了就是NCC與華視上下交相賊的結果。當勢已至此，陳耀祥若再不自行請辭，為自己當初的錯誤決策負起政治責任，將替我國政務官的風骨寫下新下限。