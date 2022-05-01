到1949年7月下旬，先父朱浩懷的入台證已寄到汕頭友人處，我們四兄弟分成兩批，我和三哥偉陵先乘商車到梅縣，六弟偉湘和四哥偉潭隔兩天前來。偉潭把新收到的稻穀全部賣掉，得銀元4元，變成我們兄弟四人的沿途零用金及服裝鞋襪購置費。

到梅縣後在梅縣的朱家祠堂集合，有繼母慧珍夫人，帶著八妹偉圓，九弟偉訓，十一妹偉鳳（時一周歲許），養女袁淡蓮，加我們四兄弟共為9人。九人之行，要由梅縣到汕頭市。在那個年代，這不算短距離的家庭旅行，在沒有便捷的旅館、餐廳和今日旅行箱等包裝工具，是怎樣出行的呢？

首先我們要帶墊被、被子（或毯子）、蚊帳被單，一般是兩人一整套。這一套東西，先用一張夠大的油布鋪在地上，然後把墊被、被子、蚊帳以及二人的衣服等疊層鋪上，最後像折被子一樣連同油布折妥包好，再用一根夠長的麻繩捆綁起來，綑綁用一定的十字紋法，雖經摔跌，不會鬆開，這是一個古法旅行包，像是個超級大饅頭，重約10-15公斤之間。

我們到任何地方，不管是地板或泥土地，打開這個超級饅頭包，就變成舒適的旅行臥榻，睡前攤開，睡後收起，乾淨而俐落。我們9個人，自然有5個這樣的大包。另外有兩個籮框，一個籮框裝一個中型炭爐，連同火箝，扇子、引火的細木及木炭，另一籮框則裝鍋碗瓢盆筷抹布等雜物，哪裡停下來，哪裡就是臥房兼餐廳。我們9個人，起碼有這7七大件，除此以外，就是身上的單衣單褲。幸好那時沒有照片，否則我們那一行的模樣，今天能見人乎！

梅縣縣城一側是梅江，從梅江下溯到大埔縣的三河壩；三河壩是大埔縣境內，汀江、梅江、海潭河三水匯合而成韓江的起點。韓江的起名，來自大文豪韓愈，自古以來就是粵東水路交通要衝，向為兵家必爭之地，也是清朝時期重要鹽運樞紐。民國7年（1918），孫中山曾親臨三河壩慰勞駐軍。

民國8年（1919），孫中山經過反帝制，反復辟等諸多事件後，於10月10日，改組中華革命黨，擴大吸收黨員，成立中國國民黨。所以加上「中國」兩字，以與民國元年（1912）之國民黨區分，或亦認為以建民國以進大同的主張，值得其他國家參考山寨。

在中國國民黨總章中直言，中國國民黨以實施三民主義、創立五權憲法為目的。為援引增強建國的力量，民13年（1924）1月20日，在廣州召開中國國民黨第一次全國代表大會，確定了孫中山的三項主張，即聯俄、容共、扶助農工三大政策。孫中山以天下為公大同世界的胸懷，基本認同馬克思的共產目標，但不認同其所主張的方法。

孫氏說：「我們今日師馬克思之意則可，用馬克思之法則不可。我們主張解決民生問題的方法，不是先提出一種毫不合時用的劇烈辦法，再等到實業發達以求適用；是要用一種思患預防的辦法來阻止私人的大資本，防備將來社會貧富不均的大毛病。」中共黨人稱這三大政策為新三民主義，但歷史學者余英時並不認同這一說法。

國父孫中山的三民主義手稿真跡。（國民黨提供）

余英時指出孫氏的三民主義，是斟酌當時西方思潮和中國文化傳統而得出的一種綜合判斷，具有與時俱進的開放特性。譬如三民主義中有實業計畫的主張，原則是要興實業，興實業的方式可以用公營方式，也可用私營方式，是開放性的，但視當時何者於國於民有利而定，並非鐵板一塊，強定為全公營方式或全私營方式。故余氏認為民13年（1924）1月國民黨的三大政策，在援用蘇聯及共黨的助力，加速達成軍政、訓政、憲政三階段的建國目標。

這兩黨的合作有多深入和多普遍呢？試看在中國國民黨第一次全國代表大會，選出的25名中央執行委員會中，有3人為共產黨代表黨員（中共中央政治局委員，農民部部長譚平山；中共創始人之一，北方區委書記李大釗；中共北京執行部青年部部長于樹德；此處所謂代表黨員，謂指代表中國共產黨前來與中國國民黨合作），中央執行委員會3位常務執行委員中，有1名為共產黨代表黨員（譚平山）；中央執行委員會17名候補委員中，有8人為共產黨代表黨員（浙江中共黨員沈定一；湖南中共黨員林祖涵；中共中央委員毛澤東；中共直隸省黨部於方舟；中共中央委員、上海大學教務長瞿秋白；中共北方區委韓麟符；中共中央委員張國燾）。

不僅如此，在國民黨中央黨部擔任重要職務的共產黨員有：組織部長譚平山、農民部長林祖涵、宣傳部代理部長毛澤東等。亦即國民黨總部內的組織部長、農民部長和宣傳部長都是共黨人士，於是全國大部分地區的國民黨各級黨部，都由共產黨員和國民黨中的左派即親共親蘇勢力者所掌握，就很正常了。

（朱偉岳為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】