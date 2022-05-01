蘿蔔 29歲 坐標：重慶

養老機構從業者

提到老齡化，大家首先想到的總是日本。

說來湊巧，我本科是學日語的，算是對日本老齡化有一定的瞭解，其實東亞三國的老齡化程度差不多，只是日本暴露的要早一些。

所以他們的養老行業可能會更成熟一點，比如社會保障體系和老年醫療制度會更完善一些；但我們國家起步比較晚，所以整體水平和日本還是有一定差距的。

不過一個現象是，越來越多的年輕人，包括我身邊的朋友，聽到我從事養老行業，還都挺感興趣的，會找我來咨詢一些問題。尤其是那些獨居的年輕人，沒有結婚或者生娃的打算，想著要自己養老，就會提前考慮養老的問題。

當下的養老模式主要是「9073」佈局，90%的老年人居家養老，7%的老年人享受社區養老，還有 3%的老年人享受機構養老。

所以如果子女能照顧老人，在家裡養老，是非常正常的，他們也有這個條件。包括現在我們也在發展居家適老化改造，政府給你補貼，請外面那種適老化改造的公司，安裝護理床或者助行器，以及馬桶、扶手這些，老年人在家裡也能享受到一些基本的適老化設施。

但也有很多老年人的居住環境並不適合他們。比如那些住慣了老房子的老人，已經 80 多歲了，再爬樓梯已經不適應他們了。而且洗澡也是一個大問題，尤其是冬天，沒有浴霸，溫度特別低。加上房間也不夠寬敞，防滑做的也不好，如果老年人摔倒，後果將不堪設想。

這種情況，如果子女離老人住的比較遠，那還是在機構裡養老比較好。

一是，我們的環境很適合老年人居住，很多養老機構在選址上都要求周邊有超市、醫療等社會服務場所，而且養老機構都會和醫院開通一個綠色通道，老人有什麼意外，也能馬上搶救。

二是，我們有護理員 24 小時值班和查房，既是看看有沒有突發情況，又能及時給老人蓋被子。

有一個比較有意思的現象，很多老年人在選擇養老機構時，除了關注吃什麼、有沒有配套的醫療之外，他們非常在意的一個點，竟然是有沒有能夠自由活動的後花園。

現在疫情，很多老年人被封閉在養老機構裡，其實心態很容易出現變化。

所以我們同樣在封閉管理的護理員，會在每天晚上帶著老人們一起在花園小廣場上跳廣場舞，也會看電影、打麻將、下象棋，甚至還會唱 KTV。還會給他們科普，說現在疫情情況怎麼樣，當下的防疫措施如何，他們都很理解。

其實整個狀態和封閉前沒什麼太大差別，唯一的不同是封閉前老人們可以出去逛逛超市，結伴而行或者由我們工作人員帶隊。如果你不想出門，也可以列個單子，我們護理員會幫著「代購」，且不需要任何手續費。

最近出現了很多老人「搶菜難」和不會使用健康碼的問題，小組裡還經常有人問有沒有什麼APP是適合老年人用的，或者什麼小程序能教老年人用手機。

據我觀察，其實很多老年人還是比較關心時事的，我們會帶他們看報紙、看電視，還會給他們讀新聞。而且很多老年人對於智能設備的接受程度還挺高，一般都會打微信電話。

如果不會也沒關係，因為我們機構會定期給老人們開設智能手機或者是電腦的使用教程。雖然經常會出現已經教了很多遍，後續卻還來問的情況，但這事兒，一定要多問，不要覺得丟臉。

更何況，有些城市不是針對老人弄了一個反向掃碼嗎？還有志願者也會把菜送到老人家裡，其實還是能看到大家對老年群體的關注，以及為之付出的努力的，相信這些國家從整體層面做的改變，影響到的人會更廣吧。

（《2萬年輕人，想破解2.6億老年人的「生活困境」》之三）

（楊小彤、薇薇子/後浪研究所）

（本文來源：「後浪研究所」公眾號）