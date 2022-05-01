近期北韓領導人金正恩在紀念北韓人民革命軍建軍90週年閱兵，展示最大型洲際彈道飛彈火星-17型，以及最近剛試射的極音速飛彈等新型飛彈，要求人民軍「在各方面加強軍力以殲滅敵人」。對此同時，美方軍事偵察衛星發現，北韓似乎在豐溪里核子試驗場周邊頻密活動，引發朝鮮半島、東北亞區域安全危機極度升高情勢。據此，美空軍派遣駐紮在日本沖繩嘉手納機場一架RC-135S導彈監視機，4月29日凌晨起飛前往日本海抵近偵察。

美空軍派遣駐紮在日本沖繩嘉手納機場一架RC-135S導彈監視機，4月29日凌晨起飛前往日本海抵近偵察。（圖/作者陸文浩繪製）

美軍RC-135S主要任務，以蒐集他方彈道飛彈、火箭測試、軌道、射高、射速、電子信號等諸元參數蒐集為主。近兩年，RC-135S導彈監視機常在中國大陸東海、黃海、渤海口等一帶空域，對共軍在區域內進行武器試驗、軍事演習、實彈射擊等軍事活動進行探測任務。其中去（2021）年3月初，該機就曾抵近渤海海峽黃海北部，偵測共軍進行武器試射任務。

本次，美軍導彈監視機偵測距離遠，RC-135S雖然抵日本海進行北韓核武與彈道飛彈等進行偵測任務，然因航經東海與黃海一帶空域周邊，共軍在黃海北部進行武器試驗（4月24日至5月8日）、黃海南部進行（4月30日）進行海上運載火箭「長征十一號」搭載「吉林一號高分系列衛星」發射，11時20分至13時在東海海域進行軍事活動。美軍所轄RC-135S導彈監視機，勢必對中、朝兩國軍、民長程運載載具發射與武器試驗等進行監偵任務。

回顧，前（2020）年9月15日，大陸也曾在黃海海域，使用「長征十一號」海射運載火箭，將「吉林一號高分○三」衛星順利送入預定軌道。當時據聞該火箭「從台灣上空飛過」，一度引發國際關切。

隨著，大陸取得海上發射運載火箭之經驗成熟，本次連雲港海事局未發布禁航區、海上發射準備較陸上成本與風險低等情況，推斷今後將持續進行多次海上運載火箭發射任務，對此我方必須關注，此民用模式，未來是否可成為中共解放軍運用民用大型船舶隱匿中、遠程彈道飛彈之海上部署。

另外，雖然大陸指稱「吉林一號」高分系列衛星主要為國土資源普查、城市規劃、災害監測等進行監測，然依照大陸「一專多能」、「軍民融合」發展模式，且該衛星具有高解析度對地觀測光學成像，以及先前媒體曾報導大陸運用「吉林一號」衛星，對美軍軍事設施、移動目標等進行偵照。因此，不排除大陸運用此衛星，對我軍事設施與部署進行軍事支援偵察任務之用，我方更不容小覷。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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