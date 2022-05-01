就在俄烏戰爭開打滿兩個月（4月24日）的同一天，法國總統馬克宏順利連任。這位曾經說「北約腦死」的歐盟輪值主席國總統，是本世紀第一位連任成功的法國總統，也是最積極調停俄烏戰火的國家領導人。在美國總統拜登宣布要更進一步軍援烏克蘭，國務卿和國防部長於4月25日再聯袂到訪首都基輔。北大西洋公約組織（NATO/30國）在俄烏戰爭扮演什麼角色，其與歐盟（27國）自主軍事機制的競合關係為何，值得進一步探討。

細數兩個月戰事的期間，歐洲大陸還發生其他的大事件，包括：俄烏兩國曾經在北約成員國之一的土耳其進行談判，因為基輔市郊的布查鎮慘案被媒體揭露，以致於停戰協議，功敗垂成。俄軍從北方的基輔撤軍，轉進烏克蘭的東部與南部，展開現階段的攻防。塞爾維亞和匈牙利的大選，兩個親俄羅斯的國家領導人，都獲得選民的支持而連任成功。德國總統希望到訪基輔，烏克蘭總統表達敬謝不敏，原本就動輒得咎的歐盟第一大國，德國總理蕭茲，政治立場尷尬。最後則是，馬克宏總統擊敗親俄羅斯的雷朋，連任成功，但兩人都未曾對俄羅斯總統普丁惡言相向。

綜合兩個月來的發展，面對俄羅斯總統普丁動向不明的軍事戰略，美國不斷號召北約成員國家要團結，也鼓勵中立國家和烏克蘭申請加入北約，同時積極提供武器設備到烏克蘭最前線的戰區。此其間，不同於北約的美國和英國，德國和法國都希望結束俄烏戰事。這樣的分歧，同樣也出現在利益不同的西歐國家和東歐國家之間。原本保持中立的芬蘭和瑞典，長期以來與北約組織若即若離的關係，也開始考慮是否要提出申請加入北約；既是歐盟、也是北約成員的波蘭，以及波羅的海三小國，對烏克蘭和週邊國家加入北約的積極支持，更使得歐盟與北約的問題，成為這場戰爭的另一個角力場域。

第二次世界大戰結束後，北約於1949年成立以來，共有五個歷史轉捩點：其一，1990年的東西德統一，以及1991年的蘇聯解體。其二，在美國領導之下，北約國家出兵阿富汗，並在2021年全面撤兵。其三，2003年以「擁有大規模毀滅性武器」，美國和英國出兵伊拉克，當時的法國總統席哈克反對，其他北約的盟國不願意追隨，迄今19年，美國尚未撤軍。其四，北約的五次東擴，吸納前蘇聯的加盟共和國。其五，今年2月下旬迄今的俄烏戰爭，美國主導北約成員國家，進行除了軍事干預以外的全方位支持烏克蘭的行動。

美國總統拜登日前指出，「普丁正在失敗，烏克蘭正在成功」。國防部長在基輔更進一步表示，只要有合適的武裝設備，烏克蘭就可以贏得戰爭；而且，「美國希望看到，俄羅斯的軍力被削弱，無法再重建軍事能力」。

由於歐洲大陸以外的北約成員還包括加拿大、英國、土耳其，俄烏兩國玉石俱焚的基調，是否符合北約成員國家現階段和長遠發展的最大利益，尚未明確。特別是，烏克蘭總統澤倫斯基提出，希望北約國家能每個月提供70億美元的資助，對於飽受「能源通膨」之苦的歐洲各國，是不可承受之重。德法兩大歐盟國家的疑慮，同樣是傳統西歐和中歐國家難解的重大政經課題。

歐盟唯一擁有核武的法國總統馬克宏，從戰事開始，就穿梭於俄烏兩國，希望能夠促成停戰的協議。他過去的主張就是，歐盟要擁有軍事自主能力，成立更強大的快速反應部隊。而德國總理蕭茲，更指出未來要投入1,000億歐元的軍事支出，政府國防預算將要占GDP的2％。

這些矛盾的癥結在於：北約是區域性的集體防衛組織，還是全球性的準軍事同盟組織；簡言之，北約是美國的北約，或是歐洲的北約？

如果北約是美國主導下的全球性組織，則如俄國外長所言，「北約將會擴張到南海」，也因為北約目前提供源源不絕的軍事裝備給烏克蘭，所以，「第三次世界大戰的危險，真實的存在」。這些都是北約五次東擴之前，德法義西等主要歐盟國家的憂慮所在。

如果北約是歐洲的北約，則其與歐盟之間的關係如何，在俄烏戰爭的此時，抑或未來的長期發展，還有待德國和法國對俄烏戰爭的斡旋應對結果而定。

在短期（2022年）內，美國主導北約的格局，並不會改變。主要的挑戰當是，北約如何回應中立國家申請加入，以及更重要的，要如何與俄烏兩國達成政治上最大公約數的共識。這其中，烏克蘭東部兩個共和國和克里米亞半島的領土主權，則是最大的障礙。中長期（2023～2026年）而言，歐盟勢必要建立軍事自主機制，以符合歐盟國家的整體利益，而美國對此將如何因應，歐美關係的發展值得後續的觀察。