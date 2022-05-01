4月16日，行業權威研究機構Gartner發佈了2021年全球雲計算（雲端運算）IaaS市場份額數據，中國雲廠商再次登榜前三。

數據顯示，2021年，阿里雲以9.55%的市場份額排名世界第3，而在亞太地區，阿里雲更是以25.53%的市場份額穩居第1，與第2名亞馬遜雲15.8%的市場份額拉開差距。

從全球雲市場的增速來看，2021年全球雲計算IaaS市場規模達到908.9億美元，較2020年的642.9億美元實現41.37%的增幅。其中，排名第1的亞馬遜雲市場佔有率38.92%，較去年的40.8%有所下滑，而排名第2、第3的微軟雲和阿里雲市場佔有率達21.07%和9.55%，較去年的19.7%和9.5%都略有上升。

其次，華為雲和騰訊雲在全球雲計算市場中排名第5和第6，並在亞太地區排名第4和第5。

值得注意的是，近年來，中國雲在全球雲的市場份額都有持續的上升，以阿里雲為例，阿里雲已經6年保持全球雲市場份額的增加，並且相較於2018年在全球市場佔有率的7.7%，已經實現超過24%的增幅。

中國雲在全球地位的上升，也體現在今年多個互聯網巨頭的戰略佈局上。在2021自然年的財報會議上，阿里、騰訊、百度為首的傳統互聯網巨頭紛紛宣佈雲業務將會是企業下一步的「重頭戲」。

經過轟轟烈烈的「大廠爭雲」之戰後，雲產品再次被「寄予厚望」也是因為其突出的表現。以阿里雲為例，根據阿里發佈的2021自然年四個季度營收計算，阿里雲去年實現723.51億元（人民幣，以下未標注則同）的收入，較2020年同比增長30%。

而中國的雲市場，仍存在巨大的想像空間。

根據艾瑞咨詢發佈的《2021年中國基礎雲服務行業數據報告》，2021年，中國整體雲（包括公有雲、私有雲和混合雲）市場預計達到3245億元的規模，較2020年預計增幅為43.8%，而且直到2024年，中國雲市場規模有望突破9000億元並保持40%以上的增速。

不過，從全球競爭格局來看，中國三大雲的營收和增長能力較海外雲仍有差距。

根據全球六大雲2021自然年財務數據，亞馬遜雲2021全年收入622億美元（約人民幣3956億元），較2020年同比增幅37.3%；微軟智能雲總營收677.84億美元（約人民幣4311億元），同比增長27%；谷歌雲總營收192.06億美元（約人民幣1221.8億元），同比增長47%。

相比之下，據阿里和華為財報數據顯示，阿里雲和華為雲去年分別實現營收723.51億元和201億元，而長橋海豚估算數據顯示，騰訊雲去年實現營收307億元左右。國內三大雲的同比2020年漲幅都在30%左右。

這樣的差距也是因為中美雲市場需求差異所造成，目前大陸國內傳統行業數位化水平偏低，並且對雲產品的綜合能力要求較高。AfterShip的聯合創始人兼CEO Teddy就曾在接受36氪採訪談及國內SaaS與國際SaaS核心差異的時候表示，「海外的SaaS講究的是小而美，國內SaaS很多是大而全。」

差異化的需求雖然短期內放緩了中國雲市場的增速，卻也給雲廠商打開了下一步的競爭新格局。從長遠來看，產研結合、對下沉和海外市場的探索以及提升雲產品的交付與服務的核心能力將是中國雲下一階段的重點佈局。

01自研為「裡」

中國雲的自研之路是從阿里雲決定擺脫「IOE」開始的。

2008-2009年是中國移動互聯網熱潮崛起的時候，但當時國內的信息技術是依托於美國三家公司提供的基礎設備發展起來的：IBM的服務器、Oracle（甲骨文）的數據庫和EMC（易安信）的數據存儲設備（以下稱作「IOE」）。

方正證券曾經在其發佈的報告《阿里雲歷史梳理：十年磨一劍，做數字經濟時代的造風者》中解釋過「IOE」構架面對上升的數據處理需求時所存在的問題。比如，如果遇到特殊情況，如促銷活動期間，需要購買更多設備和軟件來處理上升的數據量，並且招聘這些設備的維護和操作人員，這就會導致大量的成本增加，而即使如此，「IOE」也未必會滿足算力需求。

除了這些「IOE」常見的問題之外，當時阿里面臨一個更「特殊」的問題：對於「雙11」這樣的業務暴增點，無法準確預估交易量，從而無法判斷要上多大的服務器才能既不浪費又滿足算力。

為了解決這些問題，阿里雲提出「去『IOE』化」，用PC Sever代替IBM小型機、用MySQL+自研數據庫（OceanBase、PolarDB）替代Oracle，用中低端儲蓄代替EMC。

2008年10月，阿里雲飛天團隊正式成立。2009年2月4日，飛天團隊寫下第一行代碼，也開始了阿里雲「每一行代碼都要自己來寫」的「長征」。

阿里雲提出的自研之路在當年也受到了各方的質疑。在2010年的IT峰會上，自研雲計算曾被互聯網大老們這樣評價，「雲計算就是新瓶裝舊酒，沒什麼新鮮的。」「為時過早。可能得過幾百年、幾千年之後，到阿凡達的那種時候（才能實現）。」

但阿里雲並沒有停止對自研技術的探索。2012年的時候，飛天還只能滿足1500台服務器的集群，而阿里當時的數據量已經需要5000台服務器集群才能滿足。到了2013年，飛天突破了5K集群的技術比列，並在當年8月份同時上線了兩個5K集群。可以說，阿里集團內部的數據需求，是「逼迫」阿里雲堅持自研的重要因素之一。

2013年5月，阿里巴巴最後一台IBM小型機下線，當年7月，淘寶最後一個Oracle數據庫下線，自此阿里云「去IOE」已經完成第一階段，而中國雲的自研之路也徹底被打開。

「中國雲走向自研是大勢所趨，」雲行業專家李浩告訴燃財經，「簡單的舉例，以前以IOE為框架的『開源雲』就像均碼的衣服，各個雲團隊拿回去之後要按照自己的需求裁剪。而自研雲更像是一件量身定制的衣服。」

在李潔看來，以前，雲市場在國內剛開始嘗試探索的階段，大家穿穿「均碼剪裁」的「衣服」就好了，而隨著國內雲市場的高速發展，雲產品需要根據不同需求加深技術的研發，才能滿足業務的特殊性和功能穩定性。

以阿里雲為開拓者，中國各大雲廠商開始慢慢走上自研之路。騰訊自研了AI推理晶片紫霄、視頻編解碼晶片滄海、智能網卡晶片玄靈；百度智能雲也在主打「雲智一體」，將人工智能與雲服務結合。

而自研雲的「領頭者」阿里雲，則在2021年的雲棲大會上推出神龍4.0，將網絡延遲整體降低80%，也將中國雲計算首次推進「5微秒的延時」時代。

CIC灼識咨詢總監汪海峰對燃財經表示，中國雲的「下半場」要重點考驗自研的「內功」，各家雲廠商都在優化自身數據中心中的硬件、軟件、架構等『內功』：在硬件方面，如晶片，各雲廠商在做異構的晶片平台。

「此外，服務器、交換機等硬件設備也都在不斷迭代性能；針對數據中心大量的數據傳輸、存儲功能進行優化。試圖在性能上、成本上更早的領先對手。這些『內功』才是中國雲『下半場』之爭的真正核心競爭力。」

02戰略為「表」

中國雲最初是科技企業為解決集團自身的算力或者業務問題而開始研發的，不過經過將近十年的探索，中國雲不再拘泥於解決集團內部問題，而是延伸到解決社會性需求，幫助更多大中小企業「上雲」，解決他們的人員管理、財務管理、數據管理的需求。

不過，雲產品從解決集團內部算力問題到解決社會性需求，需要一個漫長的市場化過程。

根據億歐智庫發佈的《2021中國企業上雲指數洞察報告》，目前實體行業中，上雲率最高的行業是零售業和製造業，上雲滲透率分別達到31.6%和29%。而其他行業上雲滲透率皆低於10%，其中交通運輸業、能源行業和農牧業滲透率最低，分別為7.1%、4.5%和1.9%。

資深雲銷售人員肖肖對燃財經表示，「行業的上雲滲透率出現差異有幾點原因。第一，國內較先佈局雲業務的阿里雲最開始的雲產品就是服務於他們的電商客戶的，這些電商背後的企業是零售業和製造業，所以這兩個產業是最先被覆蓋的；第二，零售業和製造業有很多民營企業，他們審核鏈條更短。相比之下，交通、能源行業有更多的國企和央企，合作難度確實更高一些；還有一點，就是傳統行業的從業者對雲產品能力的認知度更低，也會有很多信任問題，所以教育這些用戶也需要更多時間。」

事實上，根據億歐數據，民營企業上雲滲透率已經達到49.2%，國資企業上雲滲透率只有33.7%，而政企的上雲滲透率則低於10%。

巨大的落差一方面意味著在零售和製造業逐漸加速的雲產品競爭趨勢，另一方面也意味著雲在下沉市場和政企市場的仍有巨大的增長空間。

億歐就在報告中指出，35.3%的企業在一年內有雲部署的計劃或者正在雲產品的測試階段，這其中只有18.9%的企業已經完成上雲，中間還有16.4%的市場空間。而比起雲基礎服務，超過60%的企業會選擇SaaS層的雲產品，其次為PaaS層和IaaS層產品。

比起IaaS和PaaS層產品，SaaS產品上手更快，從業人員接受程度更高，可以縮短肖肖所指出的用戶教育時間，因此近年來中國雲也開始採用以SaaS為切入點讓教育、工廠等大型B端或者政企企業開始上雲的策略。

這樣的市場環境下，2020年，阿里釘釘組織架構升級，成立釘釘大事業部，提出「雲釘一體」，通過釘釘作為雲計算的新界面，給鄉村教師、工廠等下沉群體一個更容易的「上雲」入口。

釘釘除了提供SaaS服務，也為企業提供PaaS層平台，傳統企業可以低代碼或無代碼的方式在釘釘平台進行開發，來降低「上雲」的成本和門檻。

不止阿里雲，海外雲在中國市場本土化的佈局上也開始了獨創的「雲釘一體」模式。也是2020年，微軟宣佈將Teams納入Office 365，Teams是微軟最受歡迎的協作辦公工具之一。而Office 365則是一個基於雲計算提供多種服務的生產力平台，兩者結合的產品更名為Microsoft 365。

國際雲廠商在中國市場本土化佈局的同時，中國雲也在出海。

根據億歐數據，國內雲的頭部廠商均有海外的節點。今年第一季度，阿里雲也對出海戰略做出了內與外的調整。對內，4月份，阿里雲發佈公文，梳理對出海業務的內部權責分配問題，文件中規定了國際團隊與國內團隊對於雲板塊國內業務出海和海外業務來華的一號對接人，和分成比例。

對外，據韓聯社3月30日報導，阿里雲已在韓國開設首個數據中心並開始運營。目前，阿里雲在全球可用區數量增至27個。

對於中國雲的出海，李浩表示，「目前，中國雲出海很多是依附於國內企業的出海業務，想要跟國際雲在全球市場競爭，中國雲的本土化設計和技術能力還有提升空間。就像亞馬遜和微軟會迎合中國的雲市場來做一個戰略調整，中國雲未來也要走這一步。」

03中國云：始於「內需」，通向「外需」

雲最初是解決企業內部的問題，但最終一定要解決社會性的算力需求，這也是雲從企業戰略升級為國家戰略的重要原因之一。

過去十餘年，是雲發展的第一章，雲的發展與互聯網企業的崛起有著密不可分的關係。

十六年前，亞馬遜雲科技的成立，是全球雲計算的起點。十六年間，雲產品的發展也是互聯網APP用戶提升、算力需求提升的結果。可以說，長達十年的「上雲之路」奠定了雲發展的基礎。

在海外，流媒體之王奈飛、美國宇航局NASA、美國納斯達克都是亞馬遜雲的服務對象，奈飛更是在成立之初就建立在亞馬遜雲之上，用數據分析出的用戶需求來決定內容的產出，才會成就風靡全球的《紙牌屋》系列。

在國內，APP的「上雲」行動也在上演，以遊戲、娛樂等APP最先開始，接著生活類、種草類APP也陸續「上雲」。2015年，票務APP 12306就將車票查詢業務部署在阿里雲上，分流了春運高峰75%的流量，解決了大家一直以來吐槽的「卡頓」問題。

雲的數據計算、存儲與分析能力賦予APP更加全面、具體地瞭解用戶的能力，反之，大量APP的「上雲」也助力了雲市場的增長。可以說，互聯網與雲是雙生與共存的關係。

而近年來，「上雲」已經從互聯網行業覆蓋到更多其他的行業，雲從解決算力與數據問題，也晉陞到了解決社會性需求的格局，「上雲」變成了「數字化轉型」。2018年開始，包括LV、資生堂、國泰航空等各個行業的巨頭開始使用阿里雲進行數字化轉型。

「十四五」規劃中，將「加快推動數字產業化，培育壯大人工智能、大數據、區塊鏈、雲計算、網絡安全等新興數字產業，提升通信設備、核心電子元器件、關鍵軟件等產業水平。」作為重要的發展戰略，這也將雲計算從行業佈局提升至了國家佈局。

實際上，中國雲已經在社會問題上做出了貢獻。

2020年，新冠肺炎疫情爆發後，阿里雲宣佈向全球公共科研機構開放AI算力，以加速新藥和疫苗研發。

浙江大學醫學院的一位教授聚焦於蛋白質相關研究，在新冠病毒表層附著一層名為「刺突蛋白」的蛋白質，研究這一蛋白進入人體的過程，可以用於預防刺突蛋白的形成，以預防新冠病毒的傳染途徑。而開展這項研究，需要計算水分子與蛋白質原子的相互作用力、原子間距離和位移，計算數十萬個原子集合之間的數據，是一項海量計算工作。

過去，科研工作者可申請小型服務器資源進行計算，但由於算力較弱，整個計算過程可長達數年。與阿里雲聯繫後，陳教授使用了神龍服務器為這項研究工作提供算力支持，很快，他們就模擬出了新冠病毒感染人體，也就是「刺突蛋激活」的全過程。2020年10月，陳偉完成這項研究，他表示，借助神龍服務器的算力支持，整個研究計算過程從4-5年壓縮至僅7個月。

2022年，阿里雲助力北京冬奧會實現「奧運上雲」的里程碑，將此次奧運會中包括賽事日程，運動員報名、註冊，以及運動員和工作人員日常交通、食宿等賽事類和生活管理類數據全部傳於雲端。

阿里雲奧運項目負責人張大志向《中國科學報》介紹道，奧運核心系統是指對奧運會組織運行起到十分關鍵作用的數字化信息系統，這些核心系統全面上云「是奧運數字化的關鍵里程碑」。阿里雲智能總裁張建鋒則表示，北京冬奧被載入史冊的不僅是運動員的表現，還有在數字化科技領域的成功迭代。

未來，在產業數字化的進一步推動下，雲也會在更多重要的國家戰略中成為必不可少的科技「健將」。

比如，在「碳中和」和「碳達峰」的背景下，企業在碳排放的數字管理上會需要強大的雲計算能力。

以阿里雲為首的中國雲廠商已經開始了這方面的佈局，根據2021自然年阿里的財報電話會議，碳中和作為國家未來15年大力推動的核心事業，必將創造新興行業與企業。這些企業在數據管理中對於碳排放的指標的監督、數據管理等都可以通過雲部署來實現高效運作。阿里雲將持續在碳中和領域中可能性的探索，進一步擴大客戶與行業的多元化。

除此之外，Web3.0概念下，涉及到的原生雲部署、隱私計算以及晶片研發等都給中國雲的未來持續注入想像空間。

立足於自研，並發展於戰略；始於「內需」並通向「外需」，中國雲的下一步棋，要往上走。（呂敬之/燃財經工作室）

（本文來源：「燃次元」公眾號，授權中時新聞網刊登）

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