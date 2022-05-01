民進黨立委王定宇在臉書上PO出楊志良的高中成績單，其中英文、數學分數偏低，還說：「這真的是一個非常勵志的故事，這樣的爛英文、破數學、壞邏輯，都能做到馬政府的衛生署長，你…當然是有著無限可能啊！」

楊志良是台大、師大和美國密西根大學的傑出校友。他表示，那是成功中學校長頒給他傑出校友的時候給的成績單。可想而知，那位校長是對畢業生楊志良的肯定和讚揚；同時，也是機會教育，讓學生們知道，高中（或某個時期）學業成績，不代表整個人生，只要肯打拼，仍然有光明的未來。這張「關鍵」的成績單，其實，2015年楊志良就曾在自己的臉書PO過。

而在自傳《洋蔥炒蛋到小英便當：蔡英文的人生滋味》中，蔡英文提到自己的童年，小時候她的功課平平，經常吊車尾。考上中山女高，第一次段考就很慘，全班倒數第八名。大學聯考時，英文只考40分，是名副其實的「菜」英文。即便後來考上台大法律系，也曾因為成績不好而自卑，大二時「刑法總則」還被慘當。

無巧不成書，楊志良、蔡英文都是高中成績不好。後來，兩人都是成就斐然，也都成了傑出校友。綠委PO出楊志良的高中成績單，還狠酸楊志良，有沒有想到蔡英文，《洋蔥炒蛋到小英便當：蔡英文的人生滋味》，也是勵志故事吧！

愛迪生的故事，更是廣為人知。小時候學習表現不好，被嫌棄、遭退學；後來，成了舉世公認的偉大科學家。每個人當然是有著無限可能！

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