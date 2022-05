總以為美國對台灣有多好,沒事老喜歡往咱這跑,來的身分還一次比一次大,說好聽點是實踐《台灣旅行法》,可每次回去之後就傳出不是逼台灣買豬肉就是買武器。買軍機也就罷了,客機也逼咱們買,一買就是24架最新型的民航客機。咱們是欠他嗎?文的武的全要買單?

美國參議員葛瑞姆一行訪華,訪談中希望台灣購買波音787客機,現場翻譯卻擅自將購買飛機的事給避掉了,事後的英文新聞稿不敢擅改,但中文新聞稿「美製787客機」幾個字卻全然消失了。

你不提,對方可急了,葛瑞姆回美後,再度發言要求台灣購買波音787,這次甚至連時間、數量、總金額都具體提出。新聞曝光後總統府先說沒有「逼迫購買」這回事;外交部也對媒體報導回應說,這是中國政府推動認知作戰,破壞台灣社會。

事實就是事實,英文「We hope you buy the Boeing 787 (made in South Carolina)」絕不等同於中文「我們希望台灣人過更好的經濟生活」。所有台灣媒體不會都是「菜英文」,欲蓋彌彰的結果,只顯露了政府才是帶頭製造假新聞的源頭。

