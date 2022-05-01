空軍司令熊厚基上將日前因健康因素轉任戰略顧問，所遺職缺由副司令劉任遠中將升任，事出突然，毫無徵候，確實引起震撼，尤其熊司令再任2個月屆滿三年，匆匆下任，而且並無安排職務，顯病情頗為嚴重，需要潛心靜養，當然，也要祈祝熊上將早日康復，重拾健康人生。

若仔細分析4月26日軍媒發布空軍召開戰訓檢討會，由主管後勤的副司令主持，違反常態，大概可以看出，或許當時司令已請假養病，而由主管作戰的副司令暫時代理司令職務，才會有此調整，當然這只是臆測，只有深知內情的人才知道其中原由，不過對照後續情勢發展，確有幾分可信度。

熊司令在空軍表現優秀，曾是F-16戰機第一個中隊長，也是首位成功試射空射型魚叉飛彈的飛行員，也奠定了往後擔任重要職務的基礎，不過他與歷任司令比起來，不像沈一鳴司令的空軍模範生，也沒有張哲平司令的熱情豪邁，而且接任司令之初，這兩位「學長」還在位，在他們的督促下，自然壓力很大，但憑藉務實、勤奮的性格，也為自己開創一片天地。

但是他任職空軍作戰指揮官、主管作戰的軍副司令、空軍司令這段期間，正是台海空防最吃緊的時候，戰機都已經到了中壽期，新戰機未到，舊戰機正在做性能提升，戰力青黃不接，又因為兩岸關係的惡化，中共軍機日日繞台，防空戰力達倒緊繃，熊司令長期以來日以繼夜整軍備戰，神經高度緊繃，心力交瘁，長期下來，身體能不發生狀況？

國軍許多將領都以勤奮著稱，連邱國正部長為了因應當前情勢，假日都睡在辦公室裡。不能因為牛的力氣大，就把他累死，軍人亦是如此，基層士官兵還有心輔官為其解決困難，國之重臣的高級軍官，身心健康又有誰來關切？

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