俄烏戰爭還在膠著，亞洲的外交大戲緊接著登場。從3月到5月，從太平洋到印度洋，各國領導與外交官穿梭其中，或拉幫結派，或排兵布陣，讓印太地區一下熱鬧了起來。

東北亞的情勢是第一個看點。北韓今年以來進行頻繁的飛彈試射，雖說是在韓國政權交接之際，為提醒世人不能忽視北韓存在而發出的例行性噪音，但試射中透露出軍事科技進步的速度，仍讓人不敢大意。所以美國的北韓問題特使金星容、副特使朴正鉉在4月18日就飛抵了首爾，表達對韓國的支持。美國航空母艦打擊群雷根號也進入了日本海。

韓總統尹錫悅將在5月10日就職，就職前就已開始行動，派出顧問團分訪美、日，傳達韓國願意改善與美、日關係的意願。這樣積極的候任總統是少見的。白宮也給予積極回應，宣布拜登總統將在5月20日到24日訪問亞洲，且第一站是韓國，給足了尹錫悅面子。文在寅時代對北韓的友好政策，無疑將隨著他的離任而畫下休止符。

同樣政策改變的是德國。德國總理蕭茲在4月28日到日本訪問。蕭茲總理的首次亞洲行是到日本而非中國，顯示過去梅克爾重中輕日的政策已開始翻轉。將德中關係的改變和德國開始增加國防預算，以及幾經猶豫之後還是決定軍援烏克蘭等幾件事合在一起看，可看到俄烏戰爭已讓國際對中、俄的態度開始改變。梅克爾和中國的親密關係已經成為過去。

日本首相岸田文雄在外交上也很積極。4月28日剛與蕭茲見完面，29日就飛到雅加達，開始他印尼、越南、泰國、義大利、英國的5國訪問。其實再早一點，3月19日岸田就訪問了印度，20日還到了柬埔寨。5月24日，拜登還要到日本，參加日本作東的「四方安全對話」（Quad）峰會。日本今年還想多邀幾個國家參加，成為Quad+，展現主場外交的企圖心。

英國首相強森也在4月22日到印度訪問，還和印度簽了防衛協定，擴大兩國安全伙伴關係。印度外長蘇杰生說，俄烏戰爭讓大家開始重視亞洲，但印度的外交不需要去取悅任何國家，印度追求的是自己的國家利益。言外之意是，大家都來拉攏印度時，印度有的是籌碼，無須遷就他國。

所以最後就看美國了。美國5月12日到13日要在華府舉行和東協的峰會，這是3月底邀請東協領導人碰了軟釘子後，重新安排的時間。然後拜登要到亞洲訪問韓、日，預計將會提出完整的印太戰略及印太經濟架構，並參加Quad峰會。這是拜登鞏固與印太國家關係的重要布局，但偏偏澳洲要在峰會前的21日舉行大選，到時澳洲是誰到東京參加峰會，又多了不確定因素。

以目前情勢觀之，美日韓3國的關係因韓國新總統上台，將會更為密切。但東協在俄烏戰爭中對俄國的態度卻是分裂的，印度總理莫迪的外交也要走自己的路，美國能將這些不同立場調和到什麼地步，將成為外界判斷拜登亞洲行成敗的量尺。

還有一個美國急著補破網的地方是南太平洋。當中國大陸和索羅門群島簽訂安全協定後，美國立刻表示要和索羅門進行安全對話。但如果沒帶來實質利益，且居高臨下的態度不改，只怕也是徒勞無功。（作者為東吳大學政治系教授）