這波疫情很多人關注每日通報案例數，目的是想知道哪裡是折點，但這是白費工夫。當病毒已在島內流竄，而大部分人都是易感宿主時，每日病例數應是呈拋物線上升。拋物線以外的病例曲線都表示具有有效的人為干預，曲線的意義只能代表人與病毒奮戰的結果，沒法顯示出自然的折點。

Omicron變種病毒什麼時候才會離我們而去，已經不是公衛力量可以達成的，最重要的條件是達成群體免疫。台灣目前的疫苗都是以老病毒做成，以老方法測試效果的過時疫苗，虛張聲勢的預防效果在Omicron席捲之下圖窮匕見。國人接種了這麼多疫苗，對群體免疫的貢獻有限，估計連30%都不到，僅對死亡率降低有貢獻。所以台灣想藉由疫苗接種增加群體免疫的效果唯有引用Omicron疫苗，別無他途。

Omicron疫苗的技術沒有問題，問題出在審批，如果世衛組織沒法建立一套如流感疫苗一樣的規範免審制度，新疫苗仍要折騰個兩年半才能上市，疫苗的速度絕對跟不上病毒的變異。所以現在新冠疫苗的癥結在世衛組織，要藉由二代疫苗達到折點似乎是不可能的任務。世衛惰於任事讓人類以疫苗達到群體免疫的夢想難以實現。

藥物是否能替代疫苗成為群體免疫的一環，這又是一項餿主意。藥物作用只在一個點，疫情存在於一個面，藥物要撒在各個時間點上所有的人，難度絕對比疫苗只要打到所有人身上要困難太多。藥物永遠都該歸為治療用途，預防性用藥都須經過嚴格臨床認證才能成案，且只能用在特定時間點，例如關口。拿來達到疫情折點也只是藥商的行銷手法。

要逼走Omicron，群體免疫的最後一塊拼圖，如果在沒有疫苗與藥物的幫忙下，自然感染應該是最好的方法。

唯有病毒在感染到一定比例後才能達到群體免疫，疫情才有終止的可能。如果在沒有干預的情況下，疫情折點決定於使R0值降到1以下，老疫苗的貢獻度有，但程度應有限，否則也不會仍湧現這麼高的疫情。

韓國與英國全部鬆綁防疫政策之後，Omicron快速擴散，很快地達到群體免疫，疫情在最短時間內終止，社會回歸正常。台灣只因為新冠紓困條例還留了些錢，先前的防疫驕傲也留下了政治七逃的條件，期待在魚死網破之際，讓防疫指揮官敗部復活，再度成為台灣的澤倫斯基。

但緩解封除了是對經濟與社會對立的凌遲，還有一項學理的隱憂。萬一大部分國家都在驟放，只有台灣仍在緩降，病毒可都是專挑群體免疫不足的地方產生免疫逃脫。台灣以前從來沒有經歷過這麼有利的病毒逃脫環境，如果屆時真的產生了國際關注的突變病毒株，才是指揮中心政策真正揚名立萬、永垂不朽的負面榮耀。

指揮中心這種百害而無一利的擺爛緩降作為，背後的原因應不是只為選舉，在高端副董事長火速獲得唾液快篩劑EUA後，終於讓國人明白，絕對還有籌措競選經費的用意在。指揮中心應正名為民進黨選舉指揮中心了。（作者為中華民國防疫學會理事長）