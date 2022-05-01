華視短短10天內，從共軍飛彈射擊新北，到上海新增1181萬例確診，離譜的「連四」出包，顯示內控早已爛得徹底，但NCC主委陳耀祥卻說華視的懲處最快3到6個月才出爐，是否影響8月審照更是支吾其詞。看來只要政治正確，照舊可以「大事化小，小事化無」。

不只是華視，整個公廣集團從民進黨執政後，內部就不斷搞鬥爭，新聞和節目公信力直直落，卻因為打著綠色大旗，NCC一向睜隻眼閉隻眼，因為這些電視台負責人跟高層的關係比陳耀祥更深，NCC不敢去捅馬蜂窩。

去年初，華視就被映畫董事長郭建宏指控節目招標黑幕，當時的總經理莊豐嘉連續3年經營虧損，去年國慶日還稱是「為幽靈國慶生」，引來各界炮轟，卻因政治正確受高層力挺，NCC還執意讓下架中天後空出的52台由華視進駐，如果不是惹到民進黨團總召柯建銘，再多的檢舉函也動不了莊豐嘉。

不過華視腐爛的程度顯然不是換掉一個莊豐嘉就能解決，上個月20日華視跑馬燈出現「新北遭共軍導彈擊中」，畫面停留7分多鐘才下架，2小時後又出現「大屯火山爆發」的錯誤訊息，這些足以引爆國安問題的大失誤，卻被NCC輕輕放下，如果不是藍綠立委覺得太過離譜，一再炮轟，NCC連管都不想管。

就連華視代總經理陳雅琳拿標案經費出訪歐美，大言不慚打著「獨家」，陳耀祥還幫著認定說「沒什麼問題」，不扮演監督角色反而忙著背書。

另一個公廣集團旗下的公視，2019年5月10日在台語台臉書以諧音「韓極混」介紹地瓜粉的台語，暗諷時任高雄市長的韓國瑜，日前更直接以「練痟話」、「封起來」的台語諷刺台北市長柯文哲，打著「公共」旗號，卻拿來作政治鬥爭工具。

公視攻擊不同政黨的政治人物樂此不疲，卻不去管內部管理，去年成立的「國際影音平台」被發現替政府「大外宣」，今年2月6日更發生誤刪近42萬筆新聞資料畫面的低級疏失，若非有人爆料，NCC和文化部一樣當沒事。

儘管華視連續出了這麼大的包，面對如何懲處，陳耀祥也只說最快3到6個月出爐，與當初面對中天新聞台「果斷明快」的態度完全兩副嘴臉。對於是否會影響華視8月到期的執照審查，陳耀祥更是支吾其詞。

NCC以拖待變，無非想像之前一樣，等到新聞事件過後，民眾漸漸遺忘，一切就會不了了之。即使公廣集團傳出5月9日要召開審查會改選董監事，只要不改只看顏色不看專業的用人標準，可預期也只是換湯不換藥。

NCC成為大靠山，難怪華視和公視有恃無恐，敢拿著電視台當修理政敵的工具，更難怪民進黨英系的政治黑手，不惜發動政變一再撤換董座，也要將黑手伸進《鏡電視》，因為只要政治正確，無論電視台經營得再爛，都能穩如泰山。這樣的NCC真的可以廢了！