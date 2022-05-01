俄烏戰事持續升高，俄羅斯已數度威脅可能使用核武，但即使如此，多數西方國家仍認為，絕不能讓俄國贏得戰爭，且入侵者必須受到懲罰，否則正義無法伸張，而這也將會鼓勵中國侵略台灣，因此加碼提供武器給烏克蘭。雖然北京反對俄方所提可能爆發第三次世界大戰之說，但依舊未加入西方的反俄陣營，以致於北約也有意打「台灣牌」來向北京施壓。

近日北約計畫將舉辦外長會議，除接待非成員國的芬蘭、瑞典、喬治亞和歐盟的外交負責人之外，還會邀約亞太夥伴，包括澳洲、紐西蘭、日本和韓國等，並將在「軍備、網路和科技」等領域與這些距離遙遠的國家進行合作。此乃北約勢力的進一步擴張，尤其目標瞄準亞太，引起國際注目。

依照北約的說法，與會的部長們在制定因應烏克蘭的新戰略之外，也將首次討論中國在全球日益增長的影響力和脅迫性政策，以及對民主國家構成的系統性挑戰，比如對付立陶宛；並敦促民主國家必須堅持自己的價值觀來反對威權主義大國，其中中國拒絕譴責俄國侵烏乃主因之一。

但與此目標相矛盾的是，根據由美國政府資助且極具公信力的非政府組織「自由之家」，對各國民主自由程度的年度評估，在北約30個成員國中，有5個不被認為是完全民主國家，其中尤以土耳其與匈牙利為甚，可見北約在意識形態方面的缺失。

上述北約的做法，明顯是順應美國施壓中國選邊站隊的策略。隨即，英國外交大臣特拉斯也再次呼籲，北約必須先發制人防範印太區域內的威脅，並與日本、澳洲等盟友合作，確保太平洋受到保護，並且「確保像台灣這樣的民主政體有能力自我防衛」。中國大陸則回應，北約不該跑到亞太耀武揚威。

而幾乎在同一時間，美國國務卿布林肯也強調，美國支持台灣建立不對稱防禦能力，以阻止中國的潛在侵略。據《金融時報》報導，美英高階官員3月間首度開會探討台海衝突的應變計畫，可見兩國在反中問題上合作無間。

同時，特拉斯還公開警告，中國必須遵守西方國家對俄國所立下的制裁規則，因中國需要與占全球經濟一半的G7進行貿易，否則就不會繼續崛起。此前，特拉斯還指責中國和俄羅斯是「協同侵略者」，且不能排除中國利用俄羅斯的入侵來發動侵略的行動。

英國在脫歐之後，正尋求在國際上嶄露頭角的機會，特拉斯的說法也充分展現英美的特殊關係。此次由英國領銜，與美國所領導的北約相互唱和，恐將進一步影響台海局勢，值得國人關注。

由此也可見，北約未來將持續向外擴張，甚至直指亞太地區。但觀察如今烏克蘭的慘況，北約的首鼠兩端難辭其咎，如今還想介入台海，讓人不寒而慄。

表面上來看，西方國家有意確保台灣的防禦能力，是值得我們慶幸的事，但如果這些國家現在支持台灣的目的是為了對付中國大陸，甚至可能循烏克蘭模式，以犧牲台灣人民的身家財產來達到制衡中國的目標，台灣捲入其中就太不划算了。當台海真的有事，台灣必先受害，我們是要選擇跌入戰爭的深淵，還是選擇「以和維和」，其理甚明。（作者為國立政治大學兼任教授）