美國聯準會超鷹言論催化下，美元急速狂升，非美貨幣則反向走貶，亞幣貶幅最為驚人，日圓自3月以來貶幅達14%，130以上的價位是2002年4月以來首見，日本財務大臣鈴木俊一呼籲美國協助日本穩定日圓匯率。

不必擔心人民幣貶值

日本政府一向偏好弱勢日圓，鈴木俊一這番言論很不尋常。讓日圓貶值是日本政府的公開秘密，希望藉由貶值帶動通膨，進而刺激經濟。這也是世界主要國家都準備進入升息循環（大陸除外），日本還是堅持超級量化寬鬆（QQE）的立場，強調除非看到通膨超過2%，否則不會輕易改採緊縮貨幣政策。美鷹日鴿政策背景下，日本資金先跑為妙，加劇日圓的貶勢。

但貶值太快、太強，遠超過日本政府的想像，短期過度波動的匯率，可能會讓日本政策目標（通膨）還沒達成，就先看到經濟的崩潰。其實，當前日本面臨的兩難困境，也出現在大陸身上。為了救經濟得持續寬鬆貨幣，但也可能得面臨空前資金外流壓力。

根據CNN報導，在結束長達18個月資金淨流入後，3月大陸出現史無前例的175億美元資金淨流出。而大陸中央國債登記結算公司亦指出，海外投資者在3月出售的大陸國債總額，創下520億人民幣的單月歷史新高紀錄，資金外流壓力十分巨大。原本相對強勢的人民幣連番重貶，一度貶破6.6，創近1年半來新低。

由於人民幣貶勢來得既快且大，為避免金融市場失序，北京立即出手干預。除了大動作調降外匯存款準備金率1%外，也砸下110億人民幣進場護盤，並不排除端出更多阻貶的政策牛肉，以消除預期心理，降低資金外流壓力。嚴峻局勢下此舉無可厚非，但從長期政策角度來看，需要更周延的考慮。

當政策間存在衝突或矛盾時，決策者須通盤考量政策的輕重緩急與優先順序。大陸一方面加大放水力道，全面維穩經濟；另一方面為減輕資金外逃壓力，又得阻貶人民幣。兩者最終目標一致，卻又彼此扞格，甚至會產生反向干擾效果，就如同魚與熊掌一樣，不可兼得。簡言之，寬鬆的貨幣政策有利刺激經濟，卻不利人民幣匯率走勢；若想穩定匯率（止貶人民幣），因而加強資本管制或收緊流動性，卻又可能反過來傷害經濟。

積極財政政策穩經濟

對北京而言，穩經濟應優先於穩匯率。箇中原因，不難理解。首先，近期人民幣貶幅擴大，顯示資金外逃壓力不小，但把時間拉長，這一波人民幣貶幅5%，相較過去12%的升幅，貶幅並不算大。而且相較其他貨幣，人民幣顯然還是強勢貨幣，日圓已貶至21年新低，人民幣不過貶回1年半前的位階。即便這一波表現同屬強勢的新台幣，也只逼近兩年新低，人民幣其實還有貶值的空間，不須太過擔心。

匯率反映的是一國經濟基本面。過去兩年人民幣可以維持強勢格局，關鍵在於大陸經濟表現遠優於其他先進與新興市場國家。這也代表經濟可以穩住，匯率自然跟著穩。更何況，如果長期人民幣真要國際化，還是得鬆綁資本管制，融入更多市場經濟元素，到時同樣也得面對資本可能外流的風險，這是無法逃避的。

現階段解決經濟困境，代價最少、最有效的方法是財政政策，應優先於貨幣政策。也就是說，降準、降息不是一個好辦法。除了會提高資本外流誘因外，釋出流動性在清零政策下，恐也無法有效發揮提振內需消費與投資的作用。相對地，增加公共支出、加強基建或擴大減稅降費等財政政策，可以精準投放到政府想要刺激的項目、部門或地區，讓政策短期見效，同時也不會加劇資本外逃現象。大陸國家主席習近平日前主持中央財經委員會，強調要全面加強基礎設施建設、構建現代化基礎設施體系，代表北京走在正確的道路上，只是，政策施行上，可以再精準一點。