新冠疫情快速延燒，已連續4天破萬例，各地出現快篩試劑搶購潮，衛福部食藥署4月29日火速核准福又達公司進口韓國唾液快篩劑，卻被爆料福又達創辦人陳燦堅是高端的副董事長兼總經理，中央疫情指揮官陳時中回應，這是正常公司依正常程序獲核准，廠商與產品都不分藍綠，是根據科學依據及法律程序來辦理。行政院長蘇貞昌也說，相關檢驗機制都遵照專家與指揮中心的專業判斷和運作。

政治正確 關係好標案多

食藥署是否依據專業判斷和正常程序核准，需要立法院行使調閱權或監察院立案調查才能釐清，但可以確認福又達、陳燦堅與陳時中及民進黨的關係絕不單純，陳時中稱「廠商與產品都不分藍綠」是百分百誑語。

陳燦堅投資生醫產業有成，擔任高端副董事長兼總經理還投資福又達，食藥署以100元「保證價」採購快篩劑，這個價格連高雄市長陳其邁都看不下去，高雄市免費送給低收入戶，高市府採購價只有59元，衛福部卻硬拉到100元，顯然不合理。

陳燦堅擔任副董事長兼總經理的高端，去年第4季受惠新冠疫苗上市施打，獲利超過半個股本，單季EPS高達5.02元，全年EPS以6.65元創下新高，終於轉虧為盈，董事會通過配發每股5元股票股利，並將募資35億元，以滿足今年1億劑疫苗備料和營運資金。

高端賺大錢，但高端疫苗是「失敗的疫苗」，去年政府採購500萬劑，全數出貨，但到3月1日只施打205萬劑左右，加上給索馬利蘭的15萬劑，還剩下279萬劑，時效期屆滿只好銷毀。高端賺錢不是研發能力強，產品受市場歡迎，而是受益於政府採購，直白講，是受惠於政治關係。

陳燦堅經營企業，近期捷報連連，除唾液快篩與新冠疫苗外，網友發現，中央疫情指揮中心去年4月為開放台帛旅遊泡泡，在桃園機場設置臨時檢體篩檢站，是由福又達及保吉兩家公司提供的80台機器檢測，PCR一次要價5000元。這個價格不是一般民眾所能承擔，大陸價格不到台灣的1/10，最近政府更要求降到約43元以下。日本則開放市場競爭，價格由新台幣500元到5000元都有，台灣卻由政府訂價、訂廠商。

福又達董事獻金遍布綠營

查閱監察院政治獻金系統，福又達公司及董事長陳旭文、另一位董事陳威仁，政治獻金遍布綠營。桃園機場篩檢站另一家得標廠商保吉生化學公司，其負責人簡承盈也與綠營多所往來。企業家熱心公益是應該的，認同綠營、參與綠營活動是公民的自由，政治捐獻綠營是他們的選擇，旁人沒有說三道四的資格，關鍵是他們對綠營的參與及捐獻有沒有目的？政府有沒有回報？

查閱「台灣採購公報網決標公司資料庫」，保吉2013參加政府採購獲得2標，金額僅62萬元， 2016年民進黨執政，由2015年的738萬暴增到8億6958萬餘元，2020年更高達12億926萬餘元，去年略低，今年第1季也有9000餘萬元。政治關係好，政府標案越來越多，生意也越做越大。

在疫情肆虐下，防疫指揮中心獲特別法授權，在招標採購上可以便宜行事，從口罩國家隊、疫苗採購、PCR檢測收費到快篩試劑，爭議四起，啟人疑竇，疫苗是公費採購，姑且不論，口罩、PCR、快篩不合理的價格，剝削的是一般民眾，大陸由官方強制規定極低的價格，保障民眾的權益，日本開放競爭，多元價格滿足多元需求，唯獨台灣，政府強制規定高價，保障廠商獲益，這是什麼邏輯？

這是民進黨「新型黨營事業」邏輯，國民黨舊型黨營事業由國民黨控股，是一種封閉關係，對社會滲透與影響十分有限，「新型黨營事業」由民營公司加入，支持民進黨理念、參與民進黨活動、政治捐獻民進黨及其候選人，民進黨則以政府資源回饋這些企業。高端、福又達、保吉都是新型黨營事業，農委會周邊也有許多「新型黨營事業」，大港開唱，甚至眾多1450與楊蕙如們，也可以視為「新型黨營事業」，只不過他們提供的是「大內宣」。

「新型黨營事業」已成為台灣的「深層政府」，一個無孔不入的政經利潤分贓社會網絡，拿政府資源豢養支持政府的企業與媒體，以保證下一場選舉的勝利，讓執政黨得以「萬年執政」。這是對民主制度的羞辱與傷害，美國不斷誇耀台灣民主，卻忽視這一點，令人費解。