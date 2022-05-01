食藥署4月29日火速核准首款唾液快篩劑專案輸入，獲准進口的福又達生技公司創辦人，「恰巧」是高端疫苗的副董事長陳燦堅。衛福部長陳時中面對各界質疑反問：「與高端有關，有什麼關係？」陳時中四兩撥千斤回得真「高端」，套句順口溜：「有關係就沒關係」，但真沒什麼關係嗎？

食藥署指出，此次家用唾液快篩劑由福又達申請，仍還有其他唾液、傳統快篩劑等案件正申請及審查中。不過，就在食藥署通過核准前2天，國民黨立委林奕華在立法院質詢衛福部次長薛瑞元，唾液快篩劑是否有廠商引進？薛當天卻回答「沒有廠商來申請」。

陳時中解釋是薛搞不清楚狀況，福又達4月15日已申請，也是最早的。當時政府才說要籌組快篩國家隊，行政院15日宣布徵用快篩劑，福又達就在同日洞燭商機首家申請唾液快篩劑，顯然投資眼光精準。

陳時中也說，福又達是間正常的公司，走正常程序引進，還說廠商產品沒藍綠之分，都是依照科學證據和法定程序把事情辦好。這也確實，過去高端捐政治獻金藍綠都押，但外界質疑的是核准時機，是否涉及利益輸送？與產品有何干係？陳瞎扯藍綠才是政治操作。

高端疫苗2月中預告，參加WHO團結試驗疫苗有機會在3月底、4月初進行期中解盲，現已5月仍未見答案，現在中央疫情指揮中心又不排除唾液款快篩劑納入公費，高端和福又達之間的關係當然有被監督的必要。

陳時中防疫搞雙標不是新鮮事，金管會已移送6次有關高端異常交易資料給檢調，檢方去年10月喊話會盡速偵辦卻沒下文。檢察總長邢泰釗5月上任後的三把火，高端案有沒有結果？比起他念茲在茲的馬英九「三中」舊案，更讓人拭目以待。