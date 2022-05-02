枇杷 21歲 坐標：浙江

學生

因為平時住校，我和父母的聯繫其實並不多，我比較獨立，也不向他們要生活費，所以沒什麼必要的事兒，幾乎不怎麼交流。

直到一次，早上我正在刷牙的時候，姐姐突然問我：「你知道昨天爸爸發生了什麼嗎？」

當時我就心裡一緊。她說爸爸剪指甲的時候，因為看不清哪裡是指甲，哪裡是皮膚，一下子就剪出血了。又因為年紀大，新陳代謝緩慢，血怎麼都止不住，創可貼一沾上就被沁紅了。

我突然意識到，父母的身體機能已經退化了，甚至影響到正常生活了。

之前我總感覺他們的年齡就是個數字，幾乎沒有很直觀地感受他們在生活中遇到的困難，也不會擔心「如果我不在，他們怎麼生活？」

如果他們現在已經在生活中遇到困擾了，以後比現在更年邁的時候，該怎麼辦呢？所以現在每次出門，我都會不自覺地關注其他老年人，看到那些可以玩轉智能手機，能自由地在城市中行動的老年人都很羨慕。

去年，適老化這個話題熱門了起來，尤其是數字鴻溝的問題得到了社會各界的關注，很多適老化APP應運而生。我也把父母的手機設置改了一下，換成簡潔的關懷模式，以及放大了系統字體。

可他們接觸到手機的時間太晚了，很難建構起像我們一樣的邏輯，比如我們看到人的半身像就知道是「主頁」，看到齒輪就知道是「設置」，看到喇叭就知道是「音量」。相比現在的小孩子，哪怕不認字，都能熟悉地使用手機，真是互聯網的原住民了。

但我媽媽就經常反反覆覆問我一些小問題，比如怎麼給人打視頻，發消息的這個人是誰，這條語音是不是真的發出去了。

所以我覺得，適老化改造不僅僅是把手機方寸屏幕裡的字體放大而已，它需要社會和市場關注到這個問題。哪怕現在有很多針對老年人的手機教學課程，我覺得對我的父母來說，都不太有用。

首先，語言不通就是一大問題。因為很多老年人，其實只會講方言。

比如我媽媽，她不會說普通話，今年寒假回家，趕上我們老家更新市民卡，媽媽就帶著我去辦理。當時她看起來非常想參與，很關心地用方言和工作人員溝通，雖然工作人員會用方言回應，奈何詞彙量很小，在描述業務時很難用方言表達清楚，媽媽也得不到什麼有用的信息。

所以我也在思考怎麼讓更多人關注到「適老化改造」，並且在社會生活中得到改變，比如政務辦理設置方言窗口，餐飲店允許線下點單等。當時正好看到了剛成立的「『適老化改造』促進會」，想著如果能讓小組發展起來，說不定會讓更多人看到老年人的生活問題。我也作為第二個組員，加入了這個小組。

小組裡經常會有人問，「有沒有適合老年人的XX產品」？足以說明很多需求沒被市場關注到。或者就算有這樣的產品，我們作為年輕人很少有渠道知曉，只能靠口口相傳。

我也開始擔心自己老年的時候能不能跟上時代了。對於當下的中老年人而言，在他們的青春時代擁有一部大哥大已經是時尚的弄潮兒，怎麼能夠想到智能手機、平板的出現呢。同樣地，現階段科技發展這麼快，即便作為年輕人，也會遭遇越來越多超出我們認知的事物，比如我現在就有點搞不清大家在說的元宇宙是什麼。

我希望以後社會上在制定任何決策的時候，能考慮的不只是年富力強的、健全的青壯年，還有獨居老人、文化水平不高的人、行動不便的人。這樣幾十年後，社會福利和養老體系都能愈發完善，讓我即使跟不上時代，也不會難以生存。（《2萬年輕人，想破解2.6億老年人的「生活困境」》之四，系列完）

（楊小彤、薇薇子/後浪研究所）

（本文來源：「後浪研究所」公眾號）