前副總統陳建仁嗆柯文哲「不懂流行病學，回去看書」，並且貼出 Research.com 網站，暗指自己才是「台灣第一醫學家」。陳建仁的專業如何，小魯不敢質疑，但他讓自己的專業被政治干涉，則是有歷史紀錄。

2003年SARS 疫情和平醫院封院，感染源頭曹姓婦人的三個檢體都是陽性，蘇益仁教授後來回憶「當時就確信該例為SARS個案」；但到了由陳建仁擔任召集人的專家會議，為了維護扁政府「零社區感染」成績，以「未到過疫區」為由，排除她為SARS。

蘇益仁在 Research.com 網站排名第十六，如果當年台灣聽第十六醫學家蘇益仁，而非第一醫學家陳建仁的，和平醫院就不會院內感染，7位醫護不會殉職。快20年過去了，陳建仁從沒有對當年誤診曹姓婦人所造成的傷害，表達過一絲愧疚。

醫學家不是神，難免也會誤診，但陳建仁當年的誤診，卻是因為政治。科學家沒有不被政治干擾的風骨，專業再厲害，又有何意義？反而是能力越大，危害越大。

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