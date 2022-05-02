Omicron新冠變種病毒傳播極為迅速，連續好幾天確診破萬的數字，讓人看了心驚膽跳。現階段台灣最需要用到的快篩劑短缺，弄得民怨沸騰、怨聲載道。「快篩劑之亂」又再度顯示握有龐大防疫特別預算，及擁有防疫政策權力的中央流行疫情指揮中心，竟是如此的傲慢、顢頇、愚蠢、失職與無能。

首先，衛福部政務次長薛瑞元4月27日才說過，「沒有廠商申請進口唾液快篩」，未料衛福部29日就同意放行與高端疫苗有關的生技公司「福又達」進口韓國唾液快篩，因而衛福部遭質疑圖利福又達。陳時中卻表示，薛瑞元「未掌握申請進度，福又達是4月15日即送件」。這個鬼話有誰相信？難道防疫政策真的是陳時中「一手抓」？或衛福部施行的是「一部兩制」？

由於國內廠商生產快篩劑數量有限及進口量不足，防疫單位進口又像是過去引進疫苗般的神秘兮兮；前衛生署長楊志良要捐贈1000萬劑快篩，卻僅因「中國製造」，且衛福部只接受美國、加拿大、澳洲認可的篩劑，楊署長要捐贈的快篩是歐盟認可的「不算」，而遭到無情的阻擋。難怪楊要痛批陳時中「一個人不要臉連鬼都怕！」並炮轟民進黨利用快篩價差來籌措選舉資金。

台灣已歷經口罩不足的痛苦教訓，「你先戴，我OK！」「健康的人不用戴口罩」，甚至發明「用電鍋蒸口罩可重複使用」的往事仍歷歷在目；BNT疫苗因為是上海「復星公司」代理而遭否決，其後又開放進口，且還需要靠民間機構台積電及鴻海捐贈。現在衛福部拒絕楊前署長捐贈千萬劑快篩劑，不是重蹈覆轍的荒謬作法嗎？姑且不論是否將得罪歐盟27個成員國，在台灣市場上銷售的「中國製造」產品到處都是，何不拒絕其進口。

現在台灣對快篩劑的需求孔急，衛福部還在堅持「政治防疫」，真是草菅人命，毫無良心與醫德。民眾在藥房外大排長龍，等候搶買快篩劑；醫院急診室外撐著雨傘、穿著雨衣，手牽小孩的百姓，等著作核酸檢測。防疫指揮中心的高官大爺們，你們可曾有過這樣的經驗？還不趕快走下「五漢廢言」神壇，深入群眾，去體驗一下這些因為你們荒謬防疫政策而受苦的無辜善良百姓感受！

眼看周邊國家如日本、韓國及新加坡，他們的快篩劑購買方便且價格便宜，新加坡甚至免費配送到家。反觀我們去年的搶購口罩，已經讓世界看見台灣的「防疫有成」；當前的搶買快篩劑，不僅檢驗了我們防疫單位的「超前部署」全是鬼話，而且又再次的讓台灣「名揚世界」，也證明了「世界真的是跟不上台灣」。防疫指揮中心的這筆「爛帳」，台灣老百姓一定會記在心裡，早晚都要結算。（作者為大學英文講師）

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