近日國內疫情急遽升高，每日確診數超過萬例、醫院超載提高就醫門檻、孩童未施打疫苗，造成人心惶惶。尤其是防疫的器材都比國外貴，民眾難免質疑有人發國難財，真是情何以堪。

打壓免費防疫用品

直到4月中旬疫情再度爆發之際，台灣新冠快篩劑的市價仍高達每劑300元。不少先進國家提供免費快篩劑給急需民眾，一般市價也都遠低於台灣，許多在40元左右。在這其中，政府理當主動積極為民解憂。但即使民代多次反映價格太高，行政院和公平會卻對此毫無作為，令人百思不解。陳時中部長還為廠商的高價捍衛，說因台灣市場小，無視於其他更小市場的更低售價。

當疫情惡化到每日趨近萬例，預測未來可能高達1/3國人確診，必須以大量篩檢代替迅速就醫後，中央疫情指揮中心才開始徵用國內快篩劑，並在各方疾呼下控制價格為每劑100元，採「實名制」限購。但在到處缺貨之下，大家才發現政府並未「超前部署」，必須由國外緊急採購1億劑應急。

然而，每劑快篩劑售價100元還是偏高。前衛生署長楊志良個人申請進口歐盟檢驗合格的中國製劑1000萬劑，每劑只要55元，但衛福部又找理由阻擋。近日的發展，讓情況逐漸明朗。原來衛福部堅持的，是能讓防疫器材產生競爭、導致價格下降的作為，它通通不要；因這才能維持對防疫器材的強烈需求和無法滿足供給，才能配合執政黨的需要。

這種配合黨政需求的作為，其實在進口疫苗這件事早已顯現，以全球最高價保障那家和執政黨關係密切、但卻在無三期試驗、不該提供「緊急使用授權」的「高端」，能夠大量供貨、取得高額利潤之前，百般阻撓民間自購疫苗進口、免費拯救國人生命的努力；還以罰款打壓免費提供防疫抗菌液「水神」的旺旺集團。

就在民眾都在藥房排隊、苦等購買快篩劑的當下，中央疫情指揮中心忽然宣布，核准從韓國進口能減輕痛苦的「唾液快篩劑」；但首家申請進口的廠商，居然又是和高端關係密切的「福又達」公司，再次證明能否「超前部署」，都是由指揮中心和綠友友企業決定的；和執政黨無關係，相關申請案都受到延宕，但一遇到「福又達」，兩周就能快速通過審查。對照高端、福又達，以及其他民間進口商，陳時中口中的「廠商產品沒有分藍綠」，實在是低估國人智慧。

抹煞國人知的權利

陳時中公開強調「廠商產品沒有分藍綠」，這更加引發「此地無銀三百兩」之嫌，不妨請陳部長向社會大眾說明，哪家廠商是藍的、哪家產品又是綠的？陳時中就那麼分得清藍綠？按陳部長的說法，若因為輿論質疑福又達與高端這兩家廠商是否有大發國難財之嫌，陳部長就要民眾「不要分藍綠」，那陳部長豈不是承認了福又達跟高端是綠的？如此一來，輿論大眾對福又達與高端的質疑，便難謂不合情理了。

指揮中心挾著抗疫的防疫特別條例，恣意揮霍預算及訂定防疫器材價格，絕非首次，疫情初始的口罩就已如此。醫療口罩原來量販價每個約1元，政府徵收販售給民眾的價格卻從9元開始，還要以實名制控管，在民眾抱怨下逐漸降到目前3元，社會成本遠超過價格本身。PCR核酸檢測更是全球最高價7000元，民眾怨聲載道後降為5000元，到目前3000元。比國際高價的原因，說是我們「比較準」，但卻老被境外檢測出陽性。

防疫特別條例雖規定必要時，政府得徵用生產設備及原物料，但並未規定價格不得公開，因此價格結構及利潤歸屬是屬於國人「知的權利」，民代必須代表民意監督，以避免權力被濫用或變成政黨自肥。監察院也應高度關注，並在必要時介入調查。

疫情初始時，美國國會在紓困法案中就設置跨黨派監督委員會，但我國防疫條例中卻付之闕如，顯示在野黨也有失職之處；即使無力主導，至少應點出問題警惕政府。

如今，在野黨監督是聊備一格，連立法委員的調閱權都被封殺，媒體也幾乎被執政黨掌控，稍有異聲立即祭出警告。難道在疫情肆虐之下，政府說一不二，民眾連過問的權利都沒有嗎？