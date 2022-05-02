今年勞動節民眾經歷了一次特別的「台鐵無車日」，此事件既傷政府形象，又重創台鐵，更讓未來台鐵公司化蒙上陰影，那些「利害相關者」是該警覺、警惕。

台鐵工會因不滿台鐵公司化事由，發動在勞動節「不加班」，交通部溝通無效後，台鐵只能請民眾改搭其他交通工具，因為當天所有火車停駛；雖然最後台鐵全力調度勉強開出一些區間車，但對紓解長程運輸助益不大，與「無車日」幾近矣。工會已揚言如政府未正視其訴求，未來的端午、中秋、國慶等連假都要發動「不加班」。

依照交通部的自我評估，認為在因應這次台鐵停駛上，交通部的各項應變算是「過關」，整體交通仍算是順暢；但即使如此，蔡政府仍被認為是打壓勞工與工會，網路上總是拿出蔡英文那句「勞工是民進黨心頭最軟的一塊」來譏諷。民進黨過去無論是真心或假意表現出的挺勞工形象，算是破滅了。

再者，這次疏運能「過關」，讓一般社會大眾少罵政府、民怨未起，很可能是「下不為例」的運氣，因為疫情再起，即使連續假期，民眾也少出門，整體運量遠低於預期；而且工會的「不加班」日是在連假的中間，未來未必會如此運氣，如因而導致西部走廊交通大壅塞，交通部將難逃民眾的指責。

不過，工會直接與政府對幹，完全無折衝、妥協餘地，最後甚至拿乘客權益當武器，未來恐不利於公司化。

既然雙方已無善意與良好的互動，以民進黨的作法，大概很難寄望其寬容、厚道的回應。如果工會未來持續在連假「不加班」，萬一操作不當，民憤可能不是對準政府，而是轉向台鐵與工會，對台鐵的經營與公司化都有傷害。台鐵工會是否要繼續搞「無車日」，得想清楚了。