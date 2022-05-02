美國國務卿布林肯日前在國會承諾，他會確保美國對台軍售簡化、縮短交付時程，使台灣能取得自衛所需武器。布林肯的承諾言猶在耳，近日就傳出拜登政府第一件對台軍售案M109A6自走炮，國務院已通知喊停；我國防部也證實，因生產線排擠，美方告知最快於2026年後方可交運，將持續與美方溝通協調。

在台灣整體防衛規畫中，美國的安全承諾及提供充分防衛力量是不可或缺的支柱，目前仍不知40輛M109A6、價值7.5億美元軍售案喊卡是否為個案，但可確定俄羅斯入侵烏克蘭的漣漪效應已波及台灣，執政當局如仍抱持台灣與烏克蘭本質不同的僥倖、偏安心態，將成為台灣安全的重大隱憂。

事實上，多位美國議員最近就高度關切對台軍售交貨延宕的問題，布林肯除了做出相關承諾外，並指出，美國歷屆政府皆致力履行協助台灣自我防衛的承諾，自2017年來，美對台軍售總額達180億美元（約新台幣5300億元），另有約25億美元的直接商售案，他也定期批准對台軍售。

據權威《國防新聞》最新報導，自2019年以來，由於新冠疫情引發的供應鏈、人員短缺與運送延遲問題，美國目前尚未交付的對台軍售項目已累積達142億美元，項目包括F16戰機、愛國者飛彈系統替換零組件、刺針飛彈、MK-48 AT重型魚雷、M109A6自走炮、海馬士多管火箭系統、RGM-84L-4魚叉II型地面發射飛彈、距外攻陸飛彈等。國內媒體也報導，原規畫今年交貨的刺針飛彈也可能延後。如再加上俄烏戰爭因素，整體情況並不樂觀。

在俄烏戰爭中，美國領導的北約組織並未派遣軍隊，而是透過提供大量軍事物質、武器系統、情報資訊及軍事顧問協助烏克蘭，單是美國的軍事援助已達37億美元。拜登政府最近更向國會提出高達330億美元，涵蓋安全、經濟及人道層面的長程援助計畫，軍事方面包括提供額外的火炮、裝甲車、反裝甲及防空能力，加速強化網路作戰與先進防空系統。

由於烏克蘭經驗，拜登政府現在更強調提供台灣充分防禦能力，及台灣應強化不對稱作戰能力，進行後備軍力改革，加強成本效益高、具活動性、致命性與韌性的系統，也就是說，除了美國的安全承諾與武器裝備外，台灣應比照烏克蘭，以更堅強的意志承擔起更大的自我防衛責任，這是台灣必須面對的嚴酷挑戰。

但在現實面，美國無法同時應付中共與俄羅斯兩條戰線，俄烏戰爭就產生了武器來源的排擠效應，台灣很可能首當其衝。國防部指出，考量台澎防衛作戰精準打擊的火力需求，已協同美方研採精進替代方案，以符合作戰實需求，但此思維仍局限於武器供應層面，忽略了當前美台軍事合作規模與層次已不足因應台海現況。

無論「今日烏克蘭，明日台灣」類比是否適當，台海軍力失衡，台灣安全不能完全依賴美國保護傘已是不能否認的事實，自走炮軍售案叫停就是早期警訊，絕不能等閒視之。（作者為資深媒體人）