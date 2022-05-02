因反對行政院的「台鐵公司化條例草案」匆匆通過立法院交通委員會的初審，並將在本月23日開始進行二、三讀，台鐵工會發起五一勞動節依法休假，嚴重影響列車運能，交通部緊急因應，啟動12條「類火車」共716班次，並增開超過3500班客運，高鐵也協助疏運。

不過結果勞動節當天不但雙鐵車站很少人，客運和「類火車」旅客都少，國道和公路也出乎意外沒塞車，消費者負面感受低，交通部1日晚間召開記者會自認這次的應變算是過關。但外界卻反映交通部這次評估運量失準，導致因應措施過當。

需求運量低是因台鐵工會抗議的多日媒體報導，使大部分民眾都知道當日台鐵班次大幅減少，加上近日疫情升溫民眾出門需求明顯降低。不過台鐵工會已表示若政府強行通過「台鐵公司化條例」，不排除端午、中秋和國慶日接力不加班，學者專家都呼籲勞資雙方應坐下來談，協商找出共識，使消費者的交通權益不要再受到嚴重影響。

筆者建議未來勞資協商若要有效，政府應站在勞方角度思考，並針對外界質疑的安全改革、債務清償、專業人才斷層、營運定位與願景、土地資產開發等議題，清楚說明為何需要公司化後才能推動改革？不少重要議題目前雙方認知有所差異，因此未來協商時應找具代表性的學者專家共同參與，並公開透明協商過程，讓社會可公斷，進而得到各界的支持。

未來協商應針對勞資雙方爭議的各項重點，完整討論公司化前後之差異，如台鐵工會訴求重點的安全改革，政府應以問題導向，對照說明安全改革在公司化後能具體進行的有效作法。例如基層員工同意其作法能改善目前嚴重的安全問題，就應將討論得到共識的安全改革具體作法，落實在「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」草案中。

至於能有獲利願景的未來台鐵營運定位議題，政府一直都沒有清楚說明，建議政府應允諾與台鐵營運明顯衝突的高鐵延伸屏東、宜蘭及基隆捷運可先暫緩，待台鐵只停大站較密集班次的快車、東部路廊雙軌及電氣化後的快車等具競爭力的事項落實後，再評估高鐵延伸及基隆捷運的需要性，使台鐵員工能看到營運願景與主業獲利空間，才有助於台鐵員工認同公司化的轉型願景。

如果台鐵勞資爭議的僵局未解，台鐵員工在端午、中秋和國慶日仍休假，建議未來「類火車」應轉型在台鐵營運優勢的東部及南迴路廊，規畫只停重要車站的公路客運直達快車，與原有的一般公路客運相輔相成，共同負責疏運原有台鐵乘客，並維持原有台鐵預約訂票功能，以掌握需求有效規畫替代台鐵的公路客運快車的班次，並以更便宜的票價彌補原計畫搭乘的台鐵乘客，以較快有效的班次服務取代這次的「類火車」，相信定可減少台鐵乘客的交通不便，降低台鐵員工休假影響列車運能的衝擊。（作者為消基會交通委員會召集人）