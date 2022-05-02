本文標題下得很重，但筆者深信這重得恰如其分，國民黨現在最大的迷思（其實民眾黨也有），就是以為整天罵民進黨，罵倒了民進黨就能再執政，渾然不知建立創新願景與新價值體系的重要性。

清代著名思想家、新思維倡導者魏源，曾在其著作《海國圖志》，其出「師夷之長技以制夷」的主張，用意其實也是在照顧中國人自尊心，繼續貶抑列強的前提下，呼籲中國人要學習列強好的一面。同理也可以用在國民黨及其支持者身上，討厭蔡英文是一回事，她能選上兩任中華民國總統，總有其「長」在吧？特別是她二任民進黨主席，都讓民進黨聲勢大幅提升，這其中有無任何可供今日國民黨學習之處，更是我們應該花點時間探討的。

對於歷史，每個人可能有不同的「解釋」，因此筆者對民進黨於2008年至2012年作為的「解釋」，也未必能讓人認同，但解釋是一回事，「客觀事件」又是另外一回事。蔡英文在2008年與2012年，有沒有開始主打「公平正義」，參加或舉辦相關活動？有的。有沒有推「十年政綱」？有的。

無論你我喜歡不喜歡，民進黨確實在聲勢低的時候，開始在政治理念上作創新，往左派路線靠攏，建立起與扁朝有別的價值體系。即便蔡英文上臺後幾乎都沒兌現，也不能拿來否認她曾在民進黨在野早期在這方面著墨的事實。

蔡英文並不只是扮演「戰鬥綠」，才當上中華民國總統的。她的最好對照組就是蘇貞昌，蘇貞昌也曾於2012年中至2014年中當民進黨主席，但他扮演的僅是戰鬥綠，結果太陽花起了以後，得到的就是去立院被噓，最後黯然放棄連任民進黨主席的下場。

當然我們可以懷疑太陽花與蔡英文有比較深的關係，但蘇貞昌並未在左派議題上有所投資，未建立起這個形象，這股民意他當然是接不起來的。這就與2018年韓國瑜大勝，吳敦義行情毫無進步一樣，因為吳敦義個人形象與韓國瑜那時主打的「庶民經濟」完全不搭嘎，對庶民經濟有期待的民眾，不可能愛韓及吳。

把時間拉回來檢視2022年春天的國民黨，請問現在的國民黨有誰設法在談政治與政策主張的創新？不客氣的說，根本是完全沒有。我們只有不斷的戰鬥戰鬥戰鬥…….批評批評再批評…….這些不是不好，但那只是本來就該做的，僅是本分，但不能只做這些，以為這些就是決勝關鍵！

建立起一套具創新性，且能解決執政黨執政帶來的問題的價值體系，並號召認同該價值體系的社會各界人士加入，才是致勝關鍵。2016年的蔡英文如是，2008年的馬英九同樣也如是。

而要建立價值體系，最重要還是要選擇立場，國民黨現階段非常迴避立場選擇，除了民進黨之外誰都不願意得罪。但任何一個能解決社會深層矛盾的政治主張，都極可能涉及資源的重分配，資源重分配就會得罪人。

說更赤裸一點，反正國民黨現在在野，2024也幾無人看好，企業界能願意捐你多少錢？幹嘛不支持環保下去，支持勞工下去？韓國瑜的庶民經濟，同樣可以撿來用，強調針對中小企業、小個體戶商販的幫助，甚至講避免大企業把他們生意都吃掉啥的，通通都是可以考慮的路線。這些路線未必完美，但會得罪人，看起來就更像是「玩真的」。

贏回總統大位要做的事很多，需要補強的特質很多，但建立創新願景與新價值體系的事情，實在是太少人提了。但這件事一定得做，否則2024希望渺茫。

（作者為網路媒體工作者）

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