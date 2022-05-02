小啟 20:162022/05/02 言論 主筆室 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對本報2日社論，指揮中心發新聞稿澄清，指採購快篩試劑的權責在指揮中心不在食藥署，而且沒有拉高快篩試劑價格的行為。本報說明如下： 快篩試劑採購權不在食藥署，本報確有疏失，唯本報並未報導食藥署採購「唾液」快篩試劑，不知指揮中心為何針對「唾液」快篩試劑一再指是假消息。 有關快篩試劑價格問題，國外都只有50元左右，各界迭有質疑，本是可受公評之事，唯指揮中心從不對外清楚說明，卻反過來質疑媒體所言非實。指揮中心應該將所有的醫材採購價格透明化，以釋眾疑。 防疫擺爛緩降的幕後 王任賢批 防疫政策竟要照顧廠商 #指揮中心 #本報 #快篩試劑 #採購 #食藥署 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 政府放手3＋4居隔 4天快篩誰追蹤 04:102022/05/01 生活新聞 首款唾液快篩核准 又扯上高端 04:102022/05/01 生活新聞 8成藥局今賣快篩劑 下午再去免撲空 04:102022/05/01 生活新聞 福又達就是有關係 04:102022/05/02 時論廣場 福吉美2周通關 業界直呼不可思議 04:102022/05/02 政治要聞 本土+17,801 境外+57 死亡3例 15:222022/05/02 生活 奔騰思潮》借防疫之名的官商迫害（李怡萱） 19:202022/05/02 海納百川 快篩陽視同確診 侯友宜：一定要走的路 13:202022/05/01 生活 福又達獲核准 立委質疑滿滿利益影子 04:102022/05/02 政治要聞 北農223人染疫「人力少一半」 基層反映撐不住了 16:242022/05/02 生活 最大民怨！侯友宜：新北巿民平均1個月才買得到快篩試劑 15:502022/05/02 生活 言論熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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