針對本報2日社論，指揮中心發新聞稿澄清，指採購快篩試劑的權責在指揮中心不在食藥署，而且沒有拉高快篩試劑價格的行為。本報說明如下：

快篩試劑採購權不在食藥署，本報確有疏失，唯本報並未報導食藥署採購「唾液」快篩試劑，不知指揮中心為何針對「唾液」快篩試劑一再指是假消息。

有關快篩試劑價格問題，國外都只有50元左右，各界迭有質疑，本是可受公評之事，唯指揮中心從不對外清楚說明，卻反過來質疑媒體所言非實。指揮中心應該將所有的醫材採購價格透明化，以釋眾疑。