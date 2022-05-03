谷雨前後，菏澤牡丹競相綻放。（中新社）

「若君欲尋國色，四月當至菏澤。」谷雨過後，「中國牡丹之都」菏澤萬畝牡丹次第吐芳，進入最佳觀賞期。盛開的牡丹若朝暉五彩霞、如夕照火燒雲，雲蒸霞蔚，滿城芬芳，向全世界發出邀請。

「我叫菏澤，這是我的名片」

姓名：菏澤

古稱：曹州

別名：中國牡丹之都、戲曲之鄉、武術之鄉、書畫之鄉、民間藝術之鄉、中國優秀旅遊城市

戶籍：中國·山東

面積：12238.6平方公里

人口：1030萬人

語言：中原官話、兗菏片、菏普

性格：豪爽剛毅、熱情好客、淳樸厚道、開放包容

菏澤城市風光。許向東攝（中新社）

「我叫菏澤，這是我的前世今生」

萬里黃河，一路奔騰，在山東西境的東明縣闖出一個口，這裡坐落著「黃河入魯第一市」—— 菏澤市。

黃河入魯第一彎。張國慶攝（中新社）

滔滔黃河滋養了這方豐厚的沃土，土質肥沃，半淤半沙，孕育了國色天香的牡丹花。

千年之前，菏澤被稱為「曹州」。「人誇曹州花最好，始信方是王中王」，遍檢牡丹詩文，「曹州」作為地名頻繁出現，以「曹州牡丹甲天下」而被世人熟知。

因南有「菏山」，北有「雷澤」，於是得名「菏澤」，乃伏羲之桑梓，堯舜之故里。

這裡有「江北西湖、故道明珠」的浮龍湖，由古孟渚澤演化而來，煙波浩渺，飛鳥翔集。

《浮龍夕照》菏澤市文旅局供圖

這裡有「清波蕩漾拂人醉，一城人家半城碧」的文亭湖，從三千年前的古郜國流淌至今，從未停歇。

這裡有黃河故道國家濕地公園、八里灣風景區。盛夏時節，荷葉連天際，荷花香十里。

坐擁祖源文化、黃河文化、漢文化、水滸文化、牡丹文化，這裡處處彰顯歷史底蘊。孫臏、吳起、范蠡、曹植、宋江……這裡人傑地靈，處處流淌文化神韻。

曹縣黃河故道國家濕地公園。（中新社）

然而，真正讓菏澤聞名遐邇的，還是牡丹。

「我叫菏澤，這是我的花容月貌」

從「唯有牡丹真國色，花開時節動京城」到「曹南牡丹甲於海內」，翻開古今牡丹的栽培歷史，浩瀚而生動的菏澤篇章尤為引人入勝。

始於隋，興於唐宋，盛於明清，牡丹在菏澤這片土地已生長千年。

從明朝開始，中國牡丹種植中心開始轉移到山東曹州，自此「曹州牡丹甲天下」傳為佳話。2012年3月，菏澤被中國花卉協會正式命名為「中國牡丹之都」。

而今，菏澤已是世界上最大的牡丹繁育、觀賞、研發和出口基地，牡丹種植面積48.6萬畝，擁有曹州牡丹園、中國牡丹園、百花園、古今園等10餘個觀賞園區。

每至四月，9大色系、10大花型、1280個品種的牡丹競相綻放，笑迎四海賓朋，步步是景，入眼皆畫，這是牡丹的綻放，也是菏澤的綻放。

徜徉在牡丹花海之中，入目怡紅快綠，花香瀰漫四野，人在花中游，花為遊人開，人花相映兩嬌艷。

《唯憶曹州牡丹紅》趙巍 攝

「寧要曹縣一張床，不要上海一套房」，2021年，「宇宙中心」曹縣火遍全網。

不管是「北上廣曹」的戲謔說法，還是「佔據全國80%以上演出服市場」「拿下國內漢服1／3市場份額」的真本事。曹縣的火爆「出圈」，都讓人們看到了菏澤縣城腳踏實地、強基興業的蝶變力量。

在菏澤，牡丹不僅是一朵花，更是一座城的靈魂。

用牡丹花命名一切，是藏在菏澤人骨子裡的浪漫。「牡丹路」「牡丹區」「牡丹機場」「菏澤大劇院」……隨處可見的牡丹花影，四處洋溢的國色天香，讓花與城珠聯璧合、交相輝映。

「我叫菏澤，這是我的才藝多方」

若說牡丹是菏澤的「絕世容顏」，那崇俠尚武則是它的峻節風骨。菏澤武術文化源遠流長，是國家體育總局命名的「全國第一批武術之鄉」。

《狗娃鬧春》《地球奔跑》《人體鳥巢》《立春》一個個武術節目接連在央視春晚、北京奧運會開幕式、北京冬奧會開幕式大放異彩，讓菏澤武術文化聲名遠播。

「水滸一百單八將，七十二名在鄆城。」20多年前，一部《水滸傳》風靡神州大地，時至今日，人們仍然對水滸故事中的英雄好漢津津樂道。

鄆城是水滸故事的發祥地和主要英雄人物的活動地，漫步在古色古香的水滸好漢城，走過印有歲月痕跡的青石板路，聆聽三十六面杏黃大旗在風中烈烈吟唱，時光彷彿倒流，重溫那段水滸傳奇。

水滸好漢城。

多元文化的交相融匯，孕育了菏澤璀璨的人文和厚重歷史。菏澤非物資文化遺產資源豐富，省級以上非遺項目和傳承人數量長期位居全國前列，全省第一。

至今，菏澤這方沃土上，仍保留著魯西南鼓吹樂、大平調、山東琴書、曹州面人、魯西南織錦技藝等12項國家級非遺項目。三皇舞、大洪拳、水滸拳、糧畫、古箏製作技藝、黃泥古陶製作技藝等39項省級非遺項目，享譽中外。

對牡丹的熱愛和執著，讓菏澤人解鎖了健康密碼。花可觀賞、蕊可制茶、根可入藥，牡丹籽油被譽為「血液營養素」「植物腦黃金」。

菏澤深入挖掘牡丹應用價值，成功研發牡丹籽油、花蕊茶、日用品等200餘種產品。

在菏澤，牡丹從「花園」走向「舌尖」，最終凝結為「一朵牡丹花，全身都是寶」的產業鏈和價值鏈，讓「中國牡丹之都」的美譽實至名歸。

牡丹瓷。

「我叫菏澤，這是我的煙火風味」

菏澤人對於牡丹的摯愛，妙哉舌尖。

廚師利用本地食材，融入牡丹元素，地方名吃搖身一變匯聚一桌牡丹宴。富貴中華、丹皮燒甲魚、貴妃出浴、金龍臥花池……14道熱菜、6道涼菜、2種麵食搭配組合的「牡丹宴」，俘獲了天南海北食客的胃。

牡丹宴

菏澤人的早晨，往往從一碗單縣羊肉湯開始。

羊肉湯。

作為載入《中華名食譜》的唯一湯類，單縣羊肉湯的「中華第一湯」之譽絕非虛名，色白如奶、鮮而不膻，一勺入口、唇齒留香，沒有什麼比這一碗熱騰騰的濃湯更能撫慰人心。

延續千年的傳統美食工藝，也承載著單縣的民風民情與文化基因。作為善文化和孝文化的發祥地，一百多座牌坊無言書寫著單縣「善孝傳家」的淳厚民風。

單縣牌坊。

在善孝文化、養人湯食的滋養下，這裡的人樂觀長壽，是遠近聞名的「中國長壽之鄉」。

百歲老人。

舌尖上的美食，菏澤比比皆是。皮薄餡厚的壯饃、色澤金黃的面泡、外脆裡嫩的水煎包、百吃不厭的柴燒雞、鹹香入味的粉肚……可甜可鹽，可香可辣，等你親自來品嚐。

人這一輩子，一定要去一趟菏澤，賞盛世牡丹，嘗人間至味，品魅力菏澤。

機場、高鐵「一天一地」便利往返，讓你在詩與遠方之間，來去自如！