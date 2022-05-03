日本防衛省統合幕僚監部於5月2日晚間公布，中共北部戰區海軍組織「遼寧號」航母戰鬥群共計6艘，5月1日午前由山東青島經日本長崎縣男女群島西方約350公里之東海海域，至2日上午期間，中共東部戰區海軍2艘作戰艦也加入「遼寧號」航母戰鬥群，總計8艦突穿第一島鏈，經過我釣魚台附近海域，引發台日關注。

此行，中共北部戰區組織「遼寧號」航母戰鬥群編組，納入北部戰區駐山東青島第1驅逐艦支隊，萬噸級之055型驅逐艦南昌號/101、052D型驅逐艦西寧號/117與烏魯木齊號/118、駐遼寧大連驅逐艦第10支隊052D型驅逐艦成都號/120、作戰支援艦第1支隊901型綜合補給艦呼倫湖號/901。另外東部戰區海軍駐浙江舟山第3驅逐艦支隊的054A型護衛艦湘潭號/531及第6驅逐艦支隊的052C型驅逐艦鄭州號/151。由艦船活動海域與往例推斷，後2者東部戰區海軍，應為釣魚台之東海常態巡弋兵力納編。

其次，經比對去（2021）年中共海軍「遼寧號」航母戰鬥群兵力數量與型號，發現本次，較去年多2艘052D型驅逐艦。明顯提升「遼寧號」航母對空、反艦與反潛能力，增加屏衛防護戰力。亦有可能，反制美艦循往例將進入「遼寧號」航母戰鬥群中進行干擾與偵測；由於，前些日子大陸媒體報導，解放軍上個月展示北部戰區一艘055型驅逐艦試射高超音速反艦飛彈與轟-6N掛載空基鷹擊-21反艦飛彈等訊息，遂引發美日高度關注威脅「反介入／區域拒止」之高超音速反艦飛彈的部署與發展。

最後，從去年同期推斷，本次中共北部戰區海軍「遼寧號」航母戰鬥群，將進行近一個月的年度例行性遠海機動訓練，所到之處，將涵蓋西太平洋、關島以西、菲律賓海、巴士海峽至南海等一帶海空域進行艦載機起降、反潛、防空等科目演訓。初步推測，仍是繼美海軍林肯號航母戰鬥群先前在菲律賓海與南海等進行演訓的回應，我國人無須擔心。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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