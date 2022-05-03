孔子走到楚國，有個漁夫要送些魚給他，孔子堅不接受。漁夫說：「天氣這麼熱，魚賣不掉，很快就壞了。如果能送給你這樣的君子，那真是太好了。」

不腐餘財的人是聖人

後來孔子行了兩次大禮，才接受餽贈。弟子們問：「人家把將要丟掉的東西送給你，你為什麼要行大禮來接受呢？」

孔子說：「一個人肯施捨，不讓自己多餘的東西變成廢物，這樣的人就是聖人，今天接受聖人賞賜，怎能不行大禮呢？」

什麼是餘財？餘財就是多餘的財物。

有天，太太跟我說，衣櫥裡有好幾套多年沒穿西裝，如果不穿了，就送給慈善商店，他們會把賣掉西裝的錢作公益慈善之用。

我打開衣櫥一看，居然有十幾套西裝，而且還用洗衣店的塑膠套套住，保存相當得好。天呀！我怎麼會有這麼多西裝掛在衣櫥哩，從未聞問，最少有十年之久，真是不可思議。

一套套翻開來看看，都有似曾相識的回憶，試穿一下，幾乎都穿不下了，因為都是發福前買的。其中有一、二套，特別具有紀念性，想留下來，看看哪一天減肥成功，或許還可以穿。後來還是決定一套不留，全都送走。減肥談何容易，老是在等有一天瘦下來，可以再穿上這十幾套西裝，結果呢？東西多到自己用不上，就是餘財，不如分給別人吧！

總有天還會用到？

我們有太多的東西，幾乎沒有機會再用到，但心中總想著，說不定哪天還會用得著，就留在那裡，最後連自己也忘了。我喜歡買書，有些書買回來，幾乎沒有看過，但總認為有一天會看。這些書也算是餘財，就送給圖書館，尤其是偏遠地區的學校或圖書室，可以讓很多人受益。我大概送了二、三輛小卡車的書給不同的圖書館。消除了餘財，也減輕不少自己的罪惡感。

有所私立高中，建了一個圖書國際廳，除了有圖書館外，另有展覽廳，展出不同國家的文物，目的在使學生能有國際觀，心胸開闊，以世界為家。由於國家眾多，加上場地有限，所以每次展出以半年為期，一次只能展出五至十個國家，定期輪換。但各國文物搜集不易，專程赴國外採購，費用太龐大。

該校乃號召家長及社會各界捐贈各國文物，結果大出意料，不但捐贈踴躍，品質也不差。因為很多捐贈品是早年出國觀光買的紀念品，久了，失去興趣，成為餘財，藏之無味，棄之可惜。現有學校用之展覽，激勵學生，所以家長都很願意貢獻出來。

名畫古董捐博物館

衣服、書籍、小紀念品等餘財，捐出來不算困難，很多人都辦得到，但是要捐出很值錢的財物，就不是那麼容易。幾年前，我到國立歷史博物館參觀，館長告訴我，監察院有幅張大千的名畫，曾經商借來展覽過。後來我們決定將該畫捐給國立歷史博物館，捐贈日期訂為某週三，週一上班時看到媒體報導，稱我們打算捐的畫價值約新台幣5億元，我嚇了一大跳。俗語說，財不露白，有心人若這兩天來將畫偷走，那怎麼得了？臨時決定將捐畫日期提前到週一，也就是當天下午。畫送到國立歷史博物館，就不怕被偷，因為他們的安全措施比我們強多了。

很多人一生花大錢買骨董、名畫，最後如留給子孫，多不得善終，但捐給國家博物館，則是長久保存古物絕佳之道。

我們把張大千的畫作捐給歷史博物館，館方後來製作了一幅精美的複製品給監察院；真跡則在歷史博物館展覽，供眾人欣賞，真是美事一樁。

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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